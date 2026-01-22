Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil tem primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator com Wagner Moura

Anúncio foi realizado nesta quinta-feira (22).

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
(Atualizado às 11:49)
Verso
Na imagem, plano médio cinematográfico capturado de dentro de um veículo durante a noite. Em primeiro plano, à direita, está um homem (o ator Wagner Moura) com barba curta e escura, vestindo uma camiseta vermelha. Ele olha para a frente com um sorriso contido e olhos brilhantes, sugerindo um momento de quietude ou reflexão. Atrás dele, ligeiramente fora de foco no lado esquerdo da imagem, um menino observa atentamente a parte de trás da cabeça do homem ou o caminho à frente. A iluminação é quente e suave, vinda das luzes da cidade que criam um efeito de bokeh (pontos de luz desfocados) através das janelas do carro, conferindo à cena uma atmosfera nostálgica e íntima.
Legenda: Com indicação, Wagner Moura alcança um feito triplo inédito.
Foto: Divulgação.

Feito histórico para o Brasil. O país conquista, pela primeira vez, uma indicação à categoria de Melhor Ator no Oscar. Wagner Moura foi escolhido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pelo papel em “O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22) pelas redes sociais da Academia.

Com o novo reconhecimento, Wagner Moura alcança um feito triplo inédito: ele é o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator; o primeiro a ter vencido o Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama; e o primeiro a vencer como Melhor Ator no Festival de Cannes – onde iniciou a trajetória de sucesso de “O Agente Secreto” – todos pelo mesmo personagem. 

Também pelo papel no longa de Kleber Mendonça Filho, o ator foi reconhecido em outros festivais. Foram eles:

  • Newport Beach Film Festival;
  • New York Film Critics Circle Awards;
  • Segundo lugar no Los Angeles Film Critics Association Awards;
  • Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte);
  • London Film Critics' Circle 2026;
  • Satellite Awards 2026;
  • Boston Online Film Critics Association

No Oscar, Wagner Moura divide a indicação com Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Timothee Chalamet e Ethan Hawke. A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. 

Veja também

teaser image
Verso

Oscar 2026: confira a lista de indicados à premiação

teaser image
Verso

Indicados ao Oscar 2026 serão divulgados nesta quinta-feira (22)

Além de Melhor Ator, “O Agente Secreto” também está indicado nas categorias Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme. A trajetória é semelhante a “Ainda Estou Aqui”, longa de Walter Salles que foi indicado no Oscar 2025 nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. Destes, foi premiado em Melhor Filme Internacional.

Da Bahia para o mundo

Wagner Moura nasceu em Salvador (BA) e teve o primeiro contato com atuação ainda na adolescência. Apesar de graduado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) – tendo chegado a atuar como repórter em um programa de TV local – foi mesmo diante das câmeras que viu a carreira se consolidar.

O sucesso no espetáculo “A Máquina”, no ano 2000, e participações ainda pequenas no cinema – a exemplo de em “Sabor da Paixão” (2000), coprodução internacional com Penélope Cruz – fizeram com que ganhasse destaque pouco a pouco.

Mas foi mesmo com “Tropa de Elite” (2007), de José Padilha, que o nome do brasileiro despontou para além dos limites nacionais, o que impulsionou a atuação dele em outras produções estrangeiras, a exemplo de “Elysium” e a série “Narcos”.

Em 2019, estreou como diretor em “Marighella”, vencedor de oito categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Pela frente, o ator vai dirigir e estrelar o filme “Last Night at the Lobster”, com nomes como Sofia Carson, Bryan Tyree Henry e Elisabeth Moss no elenco.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Cena de um jantar com várias pessoas sorrindo e conversando em um ambiente aconchegante, celebrando momentos especiais com amigos, com bebidas e comida na mesa.
Verso

'Wagner Moura tem o molho', diz Lula em postagem sobre indicados ao Oscar 2026

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias nesta quinta-feira (22)

Paulo Roberto Maciel*
Há 7 minutos
Na imagem, plano médio cinematográfico capturado de dentro de um veículo durante a noite. Em primeiro plano, à direita, está um homem (o ator Wagner Moura) com barba curta e escura, vestindo uma camiseta vermelha. Ele olha para a frente com um sorriso contido e olhos brilhantes, sugerindo um momento de quietude ou reflexão. Atrás dele, ligeiramente fora de foco no lado esquerdo da imagem, um menino observa atentamente a parte de trás da cabeça do homem ou o caminho à frente. A iluminação é quente e suave, vinda das luzes da cidade que criam um efeito de bokeh (pontos de luz desfocados) através das janelas do carro, conferindo à cena uma atmosfera nostálgica e íntima.
Verso

Brasil tem primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator com Wagner Moura

Anúncio foi realizado nesta quinta-feira (22).

Diego Barbosa
Há 17 minutos
Wagner Moura em
Verso

Brasil soma cinco indicações ao Oscar 2026, um recorde para o País

O Agente Secreto recebeu quatro indicações. O anúncio dos indicados ocorreu na manhã desta quinta-feira (22).

Redação
Há 33 minutos
Imagem mostra Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, filme indicado a quatro categoria do Oscar.
Verso

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar

Produção empatou com o recorde de indicações de "Cidade de Deus", em 2004.

Carol Melo
Há 37 minutos
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho em gravações de 'O Agente Secreto'
Verso

O Agente Secreto é indicado a Oscar de Melhor Direção de Elenco

Categoria estreia nesta edição da premiação do cinema.

João Lima Neto
Há 52 minutos
O diretor de fotografia Adolpho Veloso posa para um retrato em plano médio, vestindo um paletó cinza texturizado sobre uma camisa branca social. Ele apresenta uma expressão serena e barba por fazer, posicionado contra um fundo branco iluminado com logotipos de eventos cinematográficos.
Verso

Brasileiro indicado ao Oscar fez clipes de Pabllo Vittar e BK'

Adolpho Veloso recebeu indicação no prêmio pelo trabalho no drama "Sonhos de Trem".

João Gabriel Tréz
Há 58 minutos
Uma mulher em um vestido floral e um homem de chapéu caminham por uma trilha na floresta, enquanto ele carrega um bebê que segura uma pequena flor amarela. A cena é envolta por árvores altas e luz suave, criando uma composição serena e bucólica de afeto familiar em meio à natureza.
Verso

Oscar 2026: brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Oscar de Melhor Fotografia

Paulista recebeu indicação pelo trabalho no longa "Sonhos de Trem".

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Caracterizado com o protagonista do filme, Wagner Moura utiliza um telefone orelhão amarelo.
Verso

Oscar 2026: O Agente Secreto recebe indicação a Melhor Filme

Com a indicação, é o segundo ano consecutivo que o Brasil se vê representado na categoria.

Luana Severo
Há 1 hora
Wagner Moura como Marcelo em cena do filme O Agente Secreto.
Verso

Oscar 2026: Wagner Moura é indicado a Melhor Ator por O Agente Secreto

A lista de indicados foi revelada nesta quinta-feira (22).

Luana Severo
Há 1 hora
Filme foi indicado após vitória no Globo de Ouro.
Verso

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado a Melhor Filme Internacional

O longa é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Luana Severo
Há 1 hora
Estatuetas do Oscar enfileiradas.
Verso

Oscar 2026: confira a lista de indicados à premiação

"O Agente Secreto" foi indicado em quatro categorias. Premiação do cinema está prevista para o dia 15 de março.

Luana Severo e Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Palco com telão reproduzindo um cantor branco com cabelos lisos e claros próximos ao ombro e holofotes. Ao centro do telão, há os dizeres Guns N' Roses em um círculo vermelho com duas armas e uma flor.
Verso

Guns N' Roses muda cidades de turnê no Brasil, mas mantém Fortaleza

Nova lista de shows foi divulgada sem as apresentações que estavam previstas para Vitória e Rio de Janeiro.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem de Bad Bunny para uma matéria sobre Victor Jara e homenagem no Chile.
Verso

Conheça biografia de músico homenageado por Bad Bunny no Chile

A canção “El Derecho de Vivir en Paz”, de Víctor Jara, emocionou público no Estádio Nacional.

Beatriz Rabelo
21 de Janeiro de 2026
Dois jogadores de hóquei encaram-se intensamente de perfil, quase encostando os rostos, em uma composição que destaca a rivalidade sobre o gelo azulado de uma arena. O atleta à esquerda veste um uniforme azul com o nome HOLLANDER, enquanto o da direita usa um uniforme preto com o escudo de um canhão, ambos em uma atmosfera vibrante e competitiva. A imagem divulga a série Heated Rivalry.
Verso

Por que 'Heated Rivalry', série e livro que chegam ao Brasil, se tornou fenômeno

Publicação do livro “Rivalidade Ardente” e estreia da série na HBO Max ocorrem em fevereiro no Brasil.

João Gabriel Tréz
21 de Janeiro de 2026
Colagem de duas imagens. À esquerda, Wagner Moura, um homem branco de cabelos e barba castanho, usando um terno preto e com pose séria. À direita, estatueta dourada de uma pessoa, indicando o prêmio do Oscar.
Verso

Indicados ao Oscar 2026 serão divulgados nesta quinta-feira (22)

Brasil tem chances de nomeação com Wagner Moura e 'O Agente Secreto'.

Milenna Murta*
21 de Janeiro de 2026
Ator Silvero Pereira em um fundo azul encenando em seu novo espetáculo, “Pequeno Monstro”.
Verso

Silvero Pereira abre curta temporada da peça 'Pequeno Monstro' em Fortaleza

O solo do ator cearense tem título inspirado em conto de Caio Fernando Abreu e mistura teatro, música e reflexões sociais.

Redação
20 de Janeiro de 2026
O elenco do filme
Verso

Novo filme do cearense Karim Aïnouz é selecionado para Festival de Berlim

Segunda produção em inglês do cineasta, "Rosebush Pruning" estreia na mostra competitiva principal do evento alemão.

João Gabriel Tréz
20 de Janeiro de 2026
A imagem mostra a parte interna do Sebo O Geraldo.
Verso

Quer trocar livros usados? Sebos, gibiteca e até café são opções em Fortaleza

Lista de lugares mostra regras, curiosidades e endereços de espaços que permitem troca, compra e circulação de livros usados na capital cearense.

Nathália Paula Braga*
20 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma pessoa segura com ambas as mãos uma fotografia antiga e retangular em frente a um cenário levemente fora de foco. Na foto, um casal de idosos, Seu Francisco e Dona Luzia, aparece em pé dentro de uma pequena mercearia. Ambos vestem roupas azuis e olham para a câmera; ela segura o braço dele delicadamente. Ao fundo, fora de foco, vê-se o interior real da mesma mercearia, com prateleiras repletas de produtos e um balcão, criando uma sobreposição entre o passado registrado na foto e o presente do ambiente.
Diego Barbosa

Casal de idosos morre com um dia de diferença e história de amor marca bairro de Fortaleza

Moradores do Barroso, seu Francisco e dona Luzia partiram no último réveillon.

Diego Barbosa
20 de Janeiro de 2026
Imagem do Wagner Moura do filme O Agente Secreto, para matéria sobre indicados do Oscar 2026.
Verso

Lista de indicados ao Oscar 2026 será anunciada nesta quinta-feira (22)

Filme "O Agente Secreto" e ator Wagner Moura podem concorrer neste ano.

Beatriz Rabelo
19 de Janeiro de 2026