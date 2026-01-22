Brasil tem primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator com Wagner Moura

Feito histórico para o Brasil. O país conquista, pela primeira vez, uma indicação à categoria de Melhor Ator no Oscar. Wagner Moura foi escolhido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pelo papel em “O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22) pelas redes sociais da Academia.

Com o novo reconhecimento, Wagner Moura alcança um feito triplo inédito: ele é o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator; o primeiro a ter vencido o Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama; e o primeiro a vencer como Melhor Ator no Festival de Cannes – onde iniciou a trajetória de sucesso de “O Agente Secreto” – todos pelo mesmo personagem.

Também pelo papel no longa de Kleber Mendonça Filho, o ator foi reconhecido em outros festivais. Foram eles:

Newport Beach Film Festival;

New York Film Critics Circle Awards;

Segundo lugar no Los Angeles Film Critics Association Awards;

Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte);

London Film Critics' Circle 2026;

Satellite Awards 2026;

Boston Online Film Critics Association

No Oscar, Wagner Moura divide a indicação com Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Timothee Chalamet e Ethan Hawke. A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além de Melhor Ator, “O Agente Secreto” também está indicado nas categorias Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme. A trajetória é semelhante a “Ainda Estou Aqui”, longa de Walter Salles que foi indicado no Oscar 2025 nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. Destes, foi premiado em Melhor Filme Internacional.

Da Bahia para o mundo

Wagner Moura nasceu em Salvador (BA) e teve o primeiro contato com atuação ainda na adolescência. Apesar de graduado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) – tendo chegado a atuar como repórter em um programa de TV local – foi mesmo diante das câmeras que viu a carreira se consolidar.

O sucesso no espetáculo “A Máquina”, no ano 2000, e participações ainda pequenas no cinema – a exemplo de em “Sabor da Paixão” (2000), coprodução internacional com Penélope Cruz – fizeram com que ganhasse destaque pouco a pouco.

Mas foi mesmo com “Tropa de Elite” (2007), de José Padilha, que o nome do brasileiro despontou para além dos limites nacionais, o que impulsionou a atuação dele em outras produções estrangeiras, a exemplo de “Elysium” e a série “Narcos”.

Em 2019, estreou como diretor em “Marighella”, vencedor de oito categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Pela frente, o ator vai dirigir e estrelar o filme “Last Night at the Lobster”, com nomes como Sofia Carson, Bryan Tyree Henry e Elisabeth Moss no elenco.