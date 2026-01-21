Indicados ao Oscar 2026 serão divulgados nesta quinta-feira (22)

A corrida por uma indicação na maior e mais importante premiação cinematográfica contemporânea está próxima de se encerrar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará, nesta quinta-feira (22), quem são os indicados para o Oscar 2026.

Atores como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan estão cotados para a lista oficial da categoria de Melhor Ator. Para Melhor Atriz, Emma Stone, Jessie Buckley e Renate Reinsve são alguns dos nomes especulados.

Já para Melhor Filme, "Valor Sentimental", "Uma Batalha Após a Outra" e "Bugonia" são algumas das apostas principais.

As indicações também trazem grandes expectativas para a obra brasileira "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura e dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho.

O filme vem se destacando desde as primeiras estatuetas conquistadas no Festival de Cannes, ainda no primeiro semestre de 2025.

Que horas serão anunciados os indicados ao Oscar 2026?

O anúncio dos indicados está previsto para começar às 10h30 pelo horário de Brasília. A atriz Danielle Brooks e o ator Lewis Pullman serão os anfitriões desse evento.

Brasil no Oscar

O Brasil está com fortes expectativas para colecionar, pelo segundo ano consecutivo, nomeações e vitórias no Oscar com um filme que reflete a sociedade durante o período ditatorial do País.

Após vencer em duas categorias no Globo de Ouro, as expectativas para a indicação de "O Agente Secreto" ao Oscar cresceram entre o público e a crítica. As maiores apostas são para os prêmios de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Filme - os mesmos eixos de nomeação que "Ainda Estou Aqui" obteve em 2024.

A possibilidade de "O Agente Secreto" repetir o feito da obra de Walter Salles também vem sendo alavancada pelo perfil oficial do Oscar. Há duas semanas, uma lista com 15 países, entre eles o Brasil, foi divulgada no Instagram oficial da Academia, afirmando que esses seriam os locais de origem dos possíveis indicados a Melhor Filme Internacional.

O público também está com expectativas para que a obra brasileira "Apocalipse nos Trópicos", disponível na plataforma de streaming Netflix, seja indicada como Melhor Documentário (Longa-Metragem).

Como os indicados ao Oscar são escolhidos?

A escolha de produções e profissionais acontece entre os integrantes da Academia, que têm direito de votar nos indicados à categoria de Melhor Filme e aos cotados da seção específica que cada membro faz parte.

Eles enviam à cerimônia uma lista contendo, em ordem decrescente, os filmes, atores, diretores e roteiristas favoritos.

Ao final, aqueles que tiverem ficado no topo das listas mais vezes são escolhidos como os nomeados ao Oscar.

Onde assistir ao anúncio dos indicados ao Oscar 2026?

O anúncio será transmitido pelo portal do Oscar, pelos canais de streaming ABC, Hulu e Disney+ e pelas redes sociais oficiais da Academia.

Em 2026, a premiação acontecerá no dia 15 de março.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.