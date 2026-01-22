Diário do Nordeste
Oscar 2026: acompanhe ao vivo o anúncio dos indicados

A maior premiação do cinema está prevista para o dia 15 de março.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Verso
Estatuetas do Oscar enfileiradas.
Legenda: Os vencedores do Oscar 2026 serão revelados na noite de 15 de março.
Foto: Shutterstock/Shutterstock AI.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga, nesta quinta-feira (22), a lista completa dos indicados ao Oscar 2026. A expectativa é de que o brasileiro "O Agente Secreto" (2025) esteja em ao menos três categorias: "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Ator".

Acompanhe ao vivo o anúncio (a partir das 10h30):

Segundo a revista Variety, que costuma fazer previsões para a premiação, o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também deve ser indicado a "Melhor Fotografia" pelo filme "Sonhos de Trem", da Netflix — ele já venceu na mesma categoria no Globo de Ouro 2026.

Para o prêmio mais esperado da noite, o de "Melhor Filme", a Variety aposta na indicação de "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Atrás da Outra", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Sonhos de Trem" e "Pecadores" — o último, segundo a revista, com mais chances de levar a estatueta.

teaser image
João Gabriel Tréz

Como o Globo de Ouro ajudou ‘Ainda Estou Aqui’ e pode ajudar ‘O Agente Secreto’

teaser image
Verso

Oscar 2026: conheça o Teatro Dolby Hollywood, onde vai acontecer premiação

Onde acompanhar a transmissão?

O anúncio dos indicados ao Oscar 2026 será feito a partir de 10h30 (horário de Brasília), no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles. O momento será conduzido pelos atores Lewis Pullman e Danielle Broks. Já a premiação está prevista para o dia 15 de março, a partir das 20 horas.

Luana Severo
Há 55 minutos
Palco com telão reproduzindo um cantor branco com cabelos lisos e claros próximos ao ombro e holofotes. Ao centro do telão, há os dizeres Guns N' Roses em um círculo vermelho com duas armas e uma flor.
Verso

Guns N' Roses muda cidades de turnê no Brasil, mas mantém Fortaleza

Nova lista de shows foi divulgada sem as apresentações que estavam previstas para Vitória e Rio de Janeiro.

Redação
Há 2 horas
Imagem de Bad Bunny para uma matéria sobre Victor Jara e homenagem no Chile.
Verso

Conheça biografia de músico homenageado por Bad Bunny no Chile

A canção “El Derecho de Vivir en Paz”, de Víctor Jara, emocionou público no Estádio Nacional.

Beatriz Rabelo
21 de Janeiro de 2026
Dois jogadores de hóquei encaram-se intensamente de perfil, quase encostando os rostos, em uma composição que destaca a rivalidade sobre o gelo azulado de uma arena. O atleta à esquerda veste um uniforme azul com o nome HOLLANDER, enquanto o da direita usa um uniforme preto com o escudo de um canhão, ambos em uma atmosfera vibrante e competitiva. A imagem divulga a série Heated Rivalry.
Verso

Por que 'Heated Rivalry', série e livro que chegam ao Brasil, se tornou fenômeno

Publicação do livro “Rivalidade Ardente” e estreia da série na HBO Max ocorrem em fevereiro no Brasil.

João Gabriel Tréz
21 de Janeiro de 2026
Colagem de duas imagens. À esquerda, Wagner Moura, um homem branco de cabelos e barba castanho, usando um terno preto e com pose séria. À direita, estatueta dourada de uma pessoa, indicando o prêmio do Oscar.
Verso

Indicados ao Oscar 2026 serão divulgados nesta quinta-feira (22)

Brasil tem chances de nomeação com Wagner Moura e 'O Agente Secreto'.

Milenna Murta*
21 de Janeiro de 2026
Ator Silvero Pereira em um fundo azul encenando em seu novo espetáculo, “Pequeno Monstro”.
Verso

Silvero Pereira abre curta temporada da peça 'Pequeno Monstro' em Fortaleza

O solo do ator cearense tem título inspirado em conto de Caio Fernando Abreu e mistura teatro, música e reflexões sociais.

Redação
20 de Janeiro de 2026
O elenco do filme
Verso

Novo filme do cearense Karim Aïnouz é selecionado para Festival de Berlim

Segunda produção em inglês do cineasta, "Rosebush Pruning" estreia na mostra competitiva principal do evento alemão.

João Gabriel Tréz
20 de Janeiro de 2026
A imagem mostra a parte interna do Sebo O Geraldo.
Verso

Quer trocar livros usados? Sebos, gibiteca e até café são opções em Fortaleza

Lista de lugares mostra regras, curiosidades e endereços de espaços que permitem troca, compra e circulação de livros usados na capital cearense.

Nathália Paula Braga*
20 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma pessoa segura com ambas as mãos uma fotografia antiga e retangular em frente a um cenário levemente fora de foco. Na foto, um casal de idosos, Seu Francisco e Dona Luzia, aparece em pé dentro de uma pequena mercearia. Ambos vestem roupas azuis e olham para a câmera; ela segura o braço dele delicadamente. Ao fundo, fora de foco, vê-se o interior real da mesma mercearia, com prateleiras repletas de produtos e um balcão, criando uma sobreposição entre o passado registrado na foto e o presente do ambiente.
Diego Barbosa

Casal de idosos morre com um dia de diferença e história de amor marca bairro de Fortaleza

Moradores do Barroso, seu Francisco e dona Luzia partiram no último réveillon.

Diego Barbosa
20 de Janeiro de 2026
Imagem do Wagner Moura do filme O Agente Secreto, para matéria sobre indicados do Oscar 2026.
Verso

Lista de indicados ao Oscar 2026 será anunciada nesta quinta-feira (22)

Filme "O Agente Secreto" e ator Wagner Moura podem concorrer neste ano.

Beatriz Rabelo
19 de Janeiro de 2026
Cinco participantes vestidos com macacões brancos estão posicionados sobre pequenos suportes amarelos em um quarto totalmente branco. No centro do ambiente, um totem branco exibe um botão vermelho, criando uma cena de tensão e foco sob a iluminação clara e uniforme do espaço.
Maria Camila Moura

BBB: por que algumas violências são punidas e outras premiadas?

No Quarto Branco, o sofrimento não foi um "efeito colateral" da dinâmica, ele foi o próprio mecanismo da dinâmica.

Maria Camila Moura
19 de Janeiro de 2026
Dois agentes seguram pistolas apontadas para a câmera. Ambos usam roupas escuras e distintivos pendurados no pescoço, posando lado a lado em um estúdio de fundo neutro em uma postura firme e alerta.
Mylena Gadelha

Amizade de Paulo Gustavo e Marcus Majella virou ideia para filme em cartaz nos cinemas

"Agentes Muito Especiais" surgiu com os dois amigos e foi lançado em janeiro.

Mylena Gadelha
19 de Janeiro de 2026
Mulher com chapéu extravagante decorado com flores coloridas e caftan de lantejoulas brilhantes, posando em frente a uma obra de arte abstrata.
Verso

Carnaval começa em janeiro! Veja dicas de acessórios e itens para a folia

Influenciadora Larissa Proença aponta tendências, itens versáteis e dicas para economizar.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Na imagem, colagem digital composta por diversas fotos de pontos turísticos e personagens da Rua Dr. João Moreira, em Fortaleza. À esquerda, destaca-se uma placa de rua azul indicando o nome do local e o prédio histórico do Centro de Turismo do Ceará (Emcetur). Ao centro, um homem segura um disco de vinil e uma artesã trabalha em sua renda de bilro sentada em um banco. A imagem inclui fachadas neoclássicas em tons de branco e amarelo, o letreiro do Teatro Carlos Câmara e o Café Passeio. Há recortes de murais coloridos, arquitetura antiga com colunas brancas e um banco de praça verde à direita. O estilo da colagem é dinâmico, com contornos coloridos em rosa e amarelo destacando as figuras humanas e os prédios, transmitindo uma atmosfera de efervescência cultural e preservação histórica.
Verso

Rua histórica de Fortaleza é corredor cultural com cafés, museus, teatro e artesanato

Experiência de um dia inteiro na Rua Doutor João Moreira reserva agradáveis e ricos momentos.

Diego Barbosa
19 de Janeiro de 2026
A arquiteta Lívia Siqueira escolheu, com as amigas, a fantasia de pata.
Verso

Público fortalezense investe em fantasias e acessórios para curtir Pré-Carnaval; veja fotos

Blocos de rua animaram a capital cearense neste domingo (18).

Ana Beatriz Caldas e Diego Barbosa
18 de Janeiro de 2026
Primeira edição de 2026 reuniu famílias na Maraponga.
Verso

Sivozinha Folia, maior bloco infantil da Capital, estreia no Parque da Lagoa da Maraponga

Depois de mais de uma década na Casa José de Alencar, bloco mudou para a Maraponga; primeira edição ocorreu neste domingo (18).

Ana Beatriz Caldas e Diego Barbosa
18 de Janeiro de 2026
Participantes conversam no
Verso

O que a casa do BBB 26 ensina sobre impacto emocional da decoração e arquitetura

Estímulos visuais nos cômodos impactam participantes do reality e, na vida real, também podem mexer com as emoções de moradores.

João Gabriel Tréz
18 de Janeiro de 2026
Homem branco de cabelos castanhos e grisalhos e barba castanha, trajando um terno branco e segurando um troféu dourado.
Elaine Quinderé

Looks que não pedem aplausos

Tem look que nem precisa de aplauso. Não pede, não faz questão. Wagner Moura e Alice Carvalho mostraram muito bem o que é isso no Golden Globes 2026.

Elaine Quinderé
18 de Janeiro de 2026
Chico Chico apresenta novo álbum pela primeira vez em Fortaleza.
Verso

Chico Chico apresenta show do novo álbum, ‘Let it Burn’, em Fortaleza

Filho de Cássia Eller, artista apresenta repertório mais maduro, com releituras de clássicos da MPB e música em homenagem às mães.

Ana Beatriz Caldas
16 de Janeiro de 2026
Jennifer Lopez e Sônia Braga interpretam a Mulher Aranha em composições paralelas, posando à frente de grandes teias de aranha em cenários de selva. Ambas se destacam pelos figurinos elegantes e a atmosfera dramática da obra.
Verso

Musical com Jennifer Lopez atualiza clássico brasileiro dos anos 80 com Sonia Braga

Nova versão de “O Beijo da Mulher Aranha” estreia mais de 40 anos depois da produção dirigida por Héctor Babenco

João Gabriel Tréz
16 de Janeiro de 2026