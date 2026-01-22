Oscar 2026: acompanhe ao vivo o anúncio dos indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga, nesta quinta-feira (22), a lista completa dos indicados ao Oscar 2026. A expectativa é de que o brasileiro "O Agente Secreto" (2025) esteja em ao menos três categorias: "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Ator".

Acompanhe ao vivo o anúncio (a partir das 10h30):

Segundo a revista Variety, que costuma fazer previsões para a premiação, o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também deve ser indicado a "Melhor Fotografia" pelo filme "Sonhos de Trem", da Netflix — ele já venceu na mesma categoria no Globo de Ouro 2026.

Para o prêmio mais esperado da noite, o de "Melhor Filme", a Variety aposta na indicação de "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Atrás da Outra", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Sonhos de Trem" e "Pecadores" — o último, segundo a revista, com mais chances de levar a estatueta.

Onde acompanhar a transmissão?

O anúncio dos indicados ao Oscar 2026 será feito a partir de 10h30 (horário de Brasília), no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles. O momento será conduzido pelos atores Lewis Pullman e Danielle Broks. Já a premiação está prevista para o dia 15 de março, a partir das 20 horas.