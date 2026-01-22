Memes tomam conta da web após indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar; veja
Felicitações aos atores e apoio ao cinema brasileiro, como de costume, se transformaram em memes.
Após o filme "O Agente Secreto" se consagrar como um dos mais indicados ao Oscar na história do cinema brasileiro, as redes sociais foram preenchidas com memes, montagens e vídeos que celebram a obra do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho e a chegada do Brasil à maior premiação de cinema do mundo.
Entre os principais memes que ganharam a internet estão os que celebram o "molho" de Wagner Moura, primeiro brasileiro a ser indicado ao prêmio de Melhor Ator no Oscar, e os que afirmam que "acabou a humildade", já que a presença brasileira tem ganhado espaço na premiação, principalmente desde o sucesso de "Ainda Estou Aqui".
O Agente Secreto concorre nas categorias de: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco no Oscar 2026.
Veja seleção de memes que circulam nas redes:
a vida depois que o Wagner Moura e o filme O Agente Secreto foram indicados ao Oscar#Oscars2026 pic.twitter.com/4lQRDCBEmH— Matheus (@matheuscaseca) January 22, 2026
🇧🇷 SOBERBA VOLTOU AQUI É BRASIL O PAÍS DO CINEMA PORRAAAAAAAA #OSCARs pic.twitter.com/Vri9T8ahtG— BCharts (@bchartsnet) January 22, 2026
