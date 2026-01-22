Diário do Nordeste
Memes tomam conta da web após indicações de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar; veja

Felicitações aos atores e apoio ao cinema brasileiro, como de costume, se transformaram em memes.

Memes em apoio ao filme enchem as páginas das redes sociais nesta quinta-feira (22).
Foto: Reprodução/Instagram.

Após o filme "O Agente Secreto" se consagrar como um dos mais indicados ao Oscar na história do cinema brasileiro, as redes sociais foram preenchidas com memes, montagens e vídeos que celebram a obra do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho e a chegada do Brasil à maior premiação de cinema do mundo.

Entre os principais memes que ganharam a internet estão os que celebram o "molho" de Wagner Moura, primeiro brasileiro a ser indicado ao prêmio de Melhor Ator no Oscar, e os que afirmam que "acabou a humildade", já que a presença brasileira tem ganhado espaço na premiação, principalmente desde o sucesso de "Ainda Estou Aqui".

O Agente Secreto concorre nas categorias de: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco no Oscar 2026.

Veja seleção de memes que circulam nas redes:

Montagem com o ator Wagner Moura e os dizeres 'Você recebeu o baiano molhudo da sorte'.
Foto: Reprodução/Instagram @meltedvideos.

Montagem de Wagner Moura com as mãos para cima e o texto 'absolute cinema' embaixo.
Foto: Reprodução/Instagram @portalperifacon.

Meme com uma imagem do Wagner Moura segurando uma estatueta do Globo de Ouro em frente a um céu azul. Na frente da imagem, um homem jovem reza de olhos fechados.
Foto: Reprodução/Instagram @meltedvideos.

Montagem com o ator Wagner Moura e diversos bonequinhos com o nome de diretores famosos do cinema apontando para ele e dizendo 'Ele foi meu professor'.
Foto: Reprodução/Instagram @meltedvideos.

