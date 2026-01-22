'Wagner Moura tem o molho', diz Lula em postagem sobre indicados ao Oscar 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para celebrar as indicações do Brasil no Oscar 2026, divulgadas na manhã desta quinta-feira (22).

Em um post sobre a indicação de Wagner Moura ao prêmio de "Melhor Ator", o mandatário afirmou que "Wagner Moura tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme drama e agora pode vir o Oscar de melhor ator".

A frase faz referência à música "O Baiano Tem o Molho", do cantor O Kannalha, utilizada por usuários para se referir a Wagner Moura nas redes sociais.

Lula ainda parabenizou a produção do filme, incluindo o diretor Kleber Mendonça Filho, pelas indicações em "Melhor Direção de Elenco", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Filme".

"Estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras. Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional", escreveu.

O presidente também celebrou a indicação do longa na categoria Melhor Elenco, que estreia este ano. "Cinema se faz com talento coletivo. A indicação de 'O Agente Secreto' a Melhor Elenco reconhece a força de quem constrói essa história junto. Minha admiração ao diretor de elenco, Gabriel Domingues, à dona Tânia Maria, Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e a todo o elenco, que deu vida, emoção e verdade a esse filme. Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo", comentou Lula.