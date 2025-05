Wagner Moura comemora prêmio de melhor ator em Cannes por ligação: 'gostaria de estar aí'

Rodando outro projeto em Londres, Wagner Moura não pôde comparecer à premiação do Festival de Cannes, neste sábado (24). Ele foi o vencedor da categoria de melhor ator e só conseguiu comemorar a conquista, inédita para a arte brasileira, por uma ligação de vídeo com o diretor Kleber Mendonça Filho.

Mendonça Filho levou o troféu de melhor diretor de Cannes para casa pelo trabalho em "O Agente Secreto" e, devido à ausência de Wagner, teve que subir ao palco para receber o prêmio no lugar do baiano que estrelou seu longa.

Veja também Verso Personalidades parabenizam Wagner Moura por vitória em Cannes Verso Wagner Moura ganha prêmio de melhor ator em Cannes por atuação em 'O Agente Secreto'

"Eu queria estar aí com todos vocês, mas estou aqui tomando uma taça de vinho em Londres, sozinho. Não poderia estar mais feliz", disse o ator durante a videochamada.

"É um momento muito importante da minha vida, trabalhar com o Kleber, estar com ele. Eu vinha tentando trabalhar com Kleber por muitos anos e estou muito feliz em ver como o filme foi recebido. Porque é um filme brasileiro, e isso significa muito para a cultura brasileira", completou o premiado.

Ele ainda lamentou que estivesse longe da França. "É uma pena que eu esteja celebrando sozinho, gostaria de estar aí com todos vocês", finalizou.

Logo depois, o ator gravou um vídeo celebrando o filme, já que, segundo ele, aproxima os brasileiros "da sua cultura, dos seus artistas, depois de um tempo muito difícil em que artistas e cultura não só haviam perdido a importância no Brasil, como foram bastante difamados."

"Ter brasileiros torcendo pela vitória do cinema brasileiro internacionalmente e dizendo que esse filme, esses artistas, os representam, como aconteceu com 'Ainda Estou Aqui', me dá uma alegria profunda. Então, viva a cultura brasileira, viva aqueles que acreditam na importância da cultura para o desenvolvimento de qualquer país", continuou.

O artista não possui perfis nas redes sociais. Entretanto, uma página de fãs compartilhou a gravação no Instagram.

No registro, Wagner também festejou a cultura do e a arte do seu país: "Viva o Brasil, viva os brasileiros. E vamos agora celebrar, aproveitar mais esse momento bonito da nossa cultura e do nosso cinema.