Com Wagner Moura e favoritismo internacional, 'O Agente Secreto' vai à Palma de Ouro neste sábado

A premiação da mostra competitiva do Festival de Cannes deve dar neste sábado (24) a Palma de Ouro ao melhor filme do júri, e as chances de o brasileiro 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, ser o vencedor é grande.

O longa-metragem estrelado por Wagner Moura está sendo exibido desde o último domingo (18) na premiação. Na ocasião, a jornalista Jada Yuan, do Washington Post, relatou que o filme foi aplaudido por mais de 10 minutos, além de ganhar vários elogios da crítica internacional.

O jornal inglês The Guardian coloca o filme como favorito para vencer o prêmio, e chama o trabalho de Mendonça e Moura de "produção cinematográfica emocionante e ousada, ambiciosa, complexa e elusiva. As informações são dos portais g1 e CNN Brasil.

A Palma de Ouro de Cannes é o início do termômetro na corrida pelo Oscar. O atual detentor da estatueta de melhor filme, 'Anora', venceu o prêmio francês em 2024.

Neste ano, no entanto, a concorrência está forte. Produções internacionais, como o iraniano "It Was Just an Accident", "Sound of Falling", da Alemanha" e "Sentimental Value", da Noruega, também despontam como potenciais vencedores.

A premiação da Palma de Ouro de Cannes acontece neste sábado a partir das 13h40 (horário de Brasília). Será a terceira disputa de Kleber Mendonça Filho em Cannes. Ele já esteve no festival concorrendo com Aquarius (2016), também ambientado em Recife, e Bacurau (2019).

Sinopse de 'O Agente Secreto'

O filme mostra Marcello, um professor de tecnologia que resolve sair de São Paulo para Recife para fugir de seu passado violento e misterioso. Ele chega a capital pernambucana no meio do caos carnavalesco e ainda acaba sendo espionado pelos vizinhos.

A trama é ambientada na ditadura militar brasileira e aborda as mortes e desaparecimentos ocorridos ao longo do regime autoritário.

Além de Wagner Moura, que interpreta Marcello, o filme conta com nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes.