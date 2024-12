Wagner Moura é homenageado em painel na CCXP 24 e se emociona: 'Quero me lembrar disso pra sempre'

Wagner Moura foi homenageado em um painel especial na CCXP 24, que acontece em São Paulo. Protagonista de sucessos nacionais, como "Tropa de Elite" (2007), e internacionais, como "Narcos" (2015) e o mais recente "Guerra Civil" (2024), o ator se emocionou ao ser recebido por um público de milhares de fãs, nesta sexta-feira (6).

"Quando você entra no palco e recebe essa energia é muito emocionante, muito bonito. Quero me lembrar disso pra sempre na vida. Que coisa!”, agradeceu.

Em coletiva de imprensa antes do painel, Moura admitiu que antes de ser convidado pela equipe da CCXP, nunca tinha comparecido ao evento, mas que se surpreendeu com o resultado. "Um evento desse achar que vale a pena me homenagear, eu fiquei super, super feliz. Não tem muito o que dizer, na hora que eles me convidaram, aceitei na hora", disse.

O ator foi a última atração do palco Thunder desta sexta-feira, que também contou com a participação de Giancarlo Esposito, de "Breaking Bad". Ao lado do público, Wagner Moura acompanhou uma retrospectiva que incluía até mesmo uma entrevista que ele deu ainda criança a uma reportagem local em Rodelas, cidade do interior da Bahia.

Com o gancho da infância, Moura relembrou com carinho o período que viveu no interior baiano e a mudança da família para a capital Salvador. Tudo porque os pais queriam proporcionar uma educação melhor a ele a irmã, a médica Lediane Moura.

Na retrospectiva, o artista também comentou sobre as primeiras experiências com o teatro e as primeiras interações que teve com as estrelas desse meio. "Eu me lembro a sensação até hoje de ter entrado nesse lugar e visto aquelas pessoas e pensar: 'Quero passar a vida andando com pessoas assim'", afirmou.

Para completar a homenagem, o ator assistiu vídeos enviados por colegas de profissão, como Vladimir Brichta e Lázaro Ramos, além de receber um abraço da atriz Alice Braga, que subiu ao palco do evento como uma surpresa para Moura. "Uma das pessoas que eu mais amo no mundo inteiro é essa cabrita”, brincou.

Dentre as homenagens, Wagner Moura recebeu com carinho uma camiseta autografada pelo time do coração, o Vitória. Animado, ele vestiu o "manto" do time e jogou um samba no pé junto do público, ao som de Alcione. Confira:

Do passado ao futuro

Durante o painel, Moura também recordou papéis memoráveis da carreira. A exemplo, ele citou o filme "Carandiru" (2002) como um dos mais difíceis trabalhos que já fez. "'Carandiru' é um filme bom de assistir, mas não foi bom de fazer. Era uma energia muito ruim, filmamos lá dentro [do presídio]. Tudo era pesado", conta.

Por outro lado, o ator comentou que a série "Narcos", da Netflix, tinha um clima mais caloroso no set. Moura também comentou sobre papéis políticos como o do filme Marighella (2019), e afirmou não querer se afastar do gênero.

"Sempre gostei muito de cinema político. O cinema que mais me influenciou na vida é o neorealismo italiano, aqueles filmes italianos do pós-Guerra, que são referência para o Cinema Novo (1960-1972), até para filme brasileiro mais recente, como Cidade de Deus. É uma estética que eu gosto", reforçou.

A homenagem também serviu para adiantar o próximo projeto do ator. O anúncio foi feito pelo diretor Kleber Mendonça Filho, em vídeo enviado para a produção do evento. "O Agente Secreto" será dirigido pelo cineasta e terá Moura e Gabriel Leone, de "Senna" (2004), no elenco principal.