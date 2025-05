'O Agente Secreto', novo filme de Kleber Mendonça Filho, ganha primeiro teaser; assista

"O Agente Secreto", aguardado filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, ganhou o primeiro teaser nessa quinta-feira (22). A divulgação acontece poucos dias depois da primeira exibição do longa-metragem no Festival de Cannes, na França.

Estrelado por Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, a obra é ambientada no Brasil de 1977, durante o período da Ditadura Militar. O personagem principal, vivido por Moura, é um professor universitário que vive em São Paulo, mas retorna à cidade-natal, Recife, para reencontrar o filho caçula e fugir de um passado misterioso.

O elenco também é composto por Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes.

Veja o teaser

Veja também Verso Paulo Henriques Britto é eleito imortal da Academia Brasileira de Letras Verso Quem é o cearense que recebeu, junto com Fernanda Torres e Alceu Valença, Ordem do Mérito Cultural

Sucesso de crítica

Com 2h40 de duração, o filme foi aplaudido por mais de 10 minutos pelo público, em Cannes. Críticas de portais norte-americanos descrevem o longa como um "thriller maravilhoso" e "obra-prima".

A crítica do portal The Hollywood Reporter afirma que "O Agente Secreto" é "um dos melhores do ano". The Playlist escreveu que Wagner Moura "comanda" o "belíssimo drama criminal", avaliando o filme como A+ (5 estrelas).

O mesmo foi dito pelo Deadline. Para o portal, Moura atua "com convicção e revela lentamente que ele esconde mais do que deixa transparecer". O filme também acumula nota 87/100 no site Metacritic.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.