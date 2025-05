Personalidades parabenizam Wagner Moura por vitória em Cannes

Nomes da política e das artes do Brasil parabenizaram Wagner Moura pelo prêmio de melhor ator, recebido neste sábado (24), no Festival de Cannes. A premiação foi concedida ao baiano pela atuação em "O Agente Secreto".

O prêmio que o ator e jornalista por formação conquistou na França é inédito para a cultura brasileira. O diretor do longa, Kleber Mendonça Filho também foi premiado como melhor diretor, quebrando um jejum de conquistas do país na categoria, que só havia trazido uma láurea semelhante para casa em 1969, com Glauber Rocha, por "O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro".

Lázaro Ramos, que é padrinho do filho de Wagner e amigo do ator desde a juventude, elogiou o companheiro de ofício no Instagram. "Orgulhooooo!", escreveu ele, ao compartilhar uma publicação sobre a vitória.

A atriz Alice Braga, que contracenou com os dois em "Cidade Baixa" (2005), compartilhou a publicação oficial de Cannes sobre a vitória do ator e escreveu "orgulho absoluto!". Ao diretor, escreveu "viva Kleber Mendonça Filho".

Presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e amiga de Wagner, Maria Marighella, celebrou o momento. "Artes brasileiras, essa ofensiva sensível no mundo", disse a gestora.

"O Brasil está em festa neste sábado com os prêmios de melhor ator para Wagner Moura e melhor diretor para Kleber Mendonça Filho", continuou. "Da Bahia, de Pernambuco, do Brasil", finalizou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a vitória inédita na categoria de melhor ator e os feitos do filme em um dos principais festivais de cinema do mundo.

"O cinema brasileiro está conquistando o mundo e fazendo história. Pela primeira vez, um ator brasileiro venceu o prêmio de melhor ator em Cannes. A premiação inédita é de Wagner Moura, por sua atuação em 'O Agente Secreto'", escreveu Lula nas redes sociais.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou. "Suas vitórias não só celebram seus talentos individuais, mas também representam um marco para o cinema brasileiro, destacando a riqueza da nossa cultura no cenário internacional".

"O Agente Secreto" aborda a história de um professor universitário (papel de Wagner Moura) que volta para Recife na década de 1970 para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que ele corre em plena ditadura militar. Na estreia em Cannes, o longa foi aplaudido por cerca de 15 minutos.