Ferroviário x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola rola para Ferroviário e Ceará, neste domingo (25), às 18h, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O Vovô terminou na liderança do grupo B, enquanto o Tubarão da Barra ficou na segunda posição na outra chave. O Clássico da Paz, com mando de campo do time coral, marca o reencontro das equipes no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O Ceará chega para o confronto depois de golear o Tirol por 4 a 1, no meio de semana, no estádio Presidente Vargas. O Vozão chegou aos 10 pontos e garantiu a liderança do seu grupo com três vitórias e um empate na primeira fase do estadual. Mozart tem utilizado os primeiros jogos da temporada para fazer testes na equipe alvinegra.

Do outro lado, o Ferroviário vem com a confiança em alta, após vencer o Quixadá, de virada, por 2 a 1, no estádio Abilhão. O resultado positivo fez o Tubarão da Barra chegar aos oito pontos, com duas vitórias e dois empates nos quatro duelos que teve na competição. O time coral foi todo reformulado para temporada e tem comando do português Nuno Pereira.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagem, da TV Verdes Mares. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ EMBALADO

O time alvinegro teve três dias de preparação para o duelo deste domingo. Mozart tem feito testes no Ceará, mantendo apenas o zagueiro Éder e o atacante Pedro Henrique entre os titulares nos três primeiros jogos que comandou o time. A nova comissão técnica completa hoje 22 dias de trabalho no Vovô.

Dieguinho continua sendo a única baixa no DM do Ceará no momento, sendo desfalque pelos próximos quatro meses. O Vovô não conta também com o atacante Kauã Ziegler, que tomou vermelho diante do Tirol, na reta final do jogo. O treinador deve manter a base do time que goleou a Coruja por 4 a 1, na última rodada. A novidade é o zagueiro Júlio César, de 22 anos, que está regularizado e pode estrear pelo time alvinegro.

Vina vem sendo um dos destaques da equipe nesses primeiros jogos do ano. Diante da equipe do Pirambu, o camisa 29 deu uma assistência e marcou dois gols. Na ocasião, ele voltou a atuar como centroavante, função que tinha exercido em 2022 no Vovô.

"A função não é nova, com o Dorival joguei, com o Tiago Nunes. Me sinto bem, pois mesmo jogando de meia, gosto muito de estar dentro da área. Mas tenho que ser municiado pelos outros jogadores, meias, pontas. É a adaptação do estilo de jogo do Mozart, que dá muitas variações táticas", avalia Vina. Vina meia-atacante do Ceará

Com três gols na temporada, Vina é o artilheiro do Ceará no Campeonato Cearense, seguido por Pedro Henrique, Lucca, Matheus Araújo e Enzo, que têm uma bola na rede cada no estadual.

TUBARÃO DA BARRA INVICTO

O Ferroviário vem embalado com a classificação conquistada sobre o Quixadá, fora de casa, no estádio Abilhão. A equipe do português Nuno Pereira teve dois dias de preparação na capital cearense para montar estratégia antes do Clássico da Paz.

Para o confronto no estádio Presidente Vargas, o Tubarão tem três baixas. O volante Lucas Black cumpre suspensão automática, depois do terceiro amarelo tomado diante do Quixadá. Além dele, a equipe não conta com o goleiro André Luiz e o volante Carlinhos, que seguem tratamento no departamento médico coral.

A notícia positiva fica por conta do meio-campista Ramires, que cumpriu suspensão automática na última partida, diante do Quixadá. O meio-campista já atuou como lateral-direito em alguns jogos no estadual.

Em quatro partidas até aqui, o Tubarão da Barra marcou cinco gols e teve a defesa vazada em três oportunidades. Lucas Black, Jefinho, Kiuan, Yair Mena e Thallison foram os autores dos gols da equipe coral no estadual.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Luan, João Neto, Thalisson; Yair Mena, Felipe Sales e Jefinho. Técnico: Nuno Pereira.

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Júlior César (Pedro Gilmar), Éder e Fernando; Zanocelo, Richardson e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Fernandinho e Vina. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA | FERROVIÁRIO X CEARÁ

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 25/01/26 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Luciano Miranda

Assistente 1: Renan Aguiar

Assistente 2: Yuri Cunha

Quarto árbitro: Naydson Albuquerque