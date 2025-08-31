Diário do Nordeste
Adolescente detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada após participar do vídeo de Felca

Ele também é suspeito de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a pessoas em situação de rua e extorsão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Alagoas
Detenção de adolescente em alagoas. A imagem dele está borrada por ser menor de idade
Legenda: O adolescente é suspeito de integrar uma quadrilha que promovia exploração sexual de crianças e adolescentes por meio de “desafios” na internet
Foto: Reproduçãp/Polícia Civil de Alagoas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e internado pela Justiça de Alagoas na última quarta-feira (27), sob acusação de ameaçar uma psicóloga que participou do vídeo em que o influenciador Felca denuncia sexualização e adultização de crianças. De acordo com a investigação, o adolescente tinha acesso a dados sensíveis de autoridades e utilizou a foto e o CPF da mãe da vítima, que foi ameaçada de morte.

A psicóloga procurou a polícia no dia 9 de agosto para fazer um boletim de ocorrência após receber ameaças por e-mail. Segundo informações do Uol, a polícia chegou ao adolescente pela extração de dados de identificação de um celular (International Mobile Equipment Identity, o IMEI) e o IP do computador, um endereço único do dispositivo.

O adolescente tinha uma conta na rede social TikTok cadastrada com o e-mail relacionado ao número de telefone da própria mãe. Ele foi localizado no bairro Fazenda Velha, em Arapiraca, no interior de Alagoas.

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, ele é suspeito de integrar uma quadrilha que promovia exploração sexual de crianças e adolescentes por meio de “desafios” na internet, além de coagir e incentivar as vítimas a se mutilarem.

A detenção foi uma decisão do juiz Anderson Passos, da 1ª Vara de Arapiraca, em Alagoas, que citou a periculosidade do adolescente. Segundo o magistrado, ele tinha acesso a plataformas restritas para uso do Poder Judiciário e do Poder Público.

"Segundo a autoridade policial, há elementos que indicam uma possível rede criminosa que atua via redes sociais e dispositivos tecnológicos", diz a decisão.

Às autoridades policiais, a psicóloga relatou que passou a receber e-mails com insultos e ameaças. Um deles dizia que a profissional tinha mexido "em um ninho de abelhas". "Vamos matar você e a sua família se o Felipe Bressanim Pereira [Felca] não apagar o vídeo", continua o texto.

Ainda no e-mail, o adolescente afirmava que iria ferir a mãe da psicóloga e, em anexo, colocou uma foto da mulher. Ele também é suspeito de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a pessoas em situação de rua e extorsão.

O mandado de busca faz parte da mesma investigação realizada pela Polícia Civil de São Paulo que, na última segunda-feira (25), prendeu um suspeito de fazer ameaças de morte contra Felca, em Olinda (PE).

