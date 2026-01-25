As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Duas apostas realizadas no Ceará foram premiadas no concurso 2964 da Mega-Sena, realizado no último sábado (24), ao acertar cinco das seis dezenas. O prêmio na quina foi de R$ 22,818,11.

Os bilhetes foram registrados em Mombaça, no Sertão Central, e em Mulungu, na Serra do Baturité, com aposta simples, de seis dezenas. Ambos foram feitos em casas lotéricas locais, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Em todo o País, 71 bilhetes foram premiados ao acertarem a quina.

Veja também Negócios Veja o Resultado da Mega-Sena 2964 deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 63,0 milhões Negócios Nubank nega falência após rumores nas redes sociais

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.