Tubarão arranca perna de jovem em praia do Recife

Uma jovem de 19 anos identificada como Marcela Vitória de Lima Santos foi mordida por um tubarão em uma praia de Boa Viagem, no Recife, nesta segunda-feira (1ª). Segundo o g1, a vítima perdeu a perna no ataque.

A informação foi confirmada por um primo da jovem ao portal. Ele, que também ajudou a socorrer Marcela, disse que a tirou do mar já sem uma das pernas.

As imagens do resgate viralizaram na internet e mostram a banhista ainda consciente sendo retirada por alguns homens. Enquanto sai da água, é possível ver muito sangue saindo do ferimento.

Marcela passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado grave. A jovem estava em uma região onde não é proibido o banho.

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SEGUNDO CASO EM DOIS DIAS

Esse é o segundo ataque na cidade em menos de dois dias. O primeiro foi registrado no domingo (31), quando uma criança de 11 anos foi mordida na praia de Piedade.

Pela gravidade da lesão, o menino teve uma perna amputada e seu estado também é considerado grave, mas está estável, confirme g1.