Seis pessoas morrem e mais de mil ficaram desabrigadas após chuvas em Pernambuco

Subiu para seis o número de mortos após as fortes chuvas registradas no estado de Pernambuco, desde a última sexta-feira (1º). Mais de 1.600 pessoas estão desabrigadas e 27 cidades estão em situação de emergência.

As mortes foram registradas no Recife, Olinda e São Lourenço da Mata. Nessa, foi encontrado o corpo de um homem de 34 anos que morreu afogado durante uma inundação.

As outras cinco vítimas, conforme apuração do g1, morreram em deslizamentos registrados nas outras duas cidades. Crianças e um bebê estão entre as mortes dos temporais no Estado.

O Corpo de Bombeiros Militar Pernambuco informou, por meio das redes sociais, que “as equipes do Governo do Estado estão atuando com mobilização total e integração com as prefeituras para garantir a assistência aos municípios mais atingidos”.

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SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O Governo de Pernambuco decretou, neste sábado (2), situação de emergência em 27 municípios afetados pelas fortes chuvas. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial, com prazo de 180 dias.

“O decreto é importante para acelerar a execução de ações emergenciais e solicitação de apoio e investimentos ao Governo Federal. O anúncio também foi feito aos prefeitos dos municípios atingidos durante reunião virtual na tarde deste sábado”, informou a gestão estadual.

O decreto de situação de emergência também considera que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelas inundações. Outros municípios ainda podem ter estado de emergência reconhecido pelo Governo do Estado após novas avaliações.

FAMÍLIA MORRE EM DESLIZAMENTO

Ainda no sábado, Maria Helena Barbosa, uma criança de 1 ano e seis meses de idade, morreu após ser resgatada de um deslizamento que atingiu a casa onde morava com os pais e o irmão mais velho, na última sexta, no Recife.

Desde que foi retirada dos escombros devido ao deslizamento, a bebê estava internada no Hospital da Restauração, área central da capital pernambucana. Jaqueline Soares da Silva, de 24 anos, e Riquelmy, de 6 anos, mãe e irmão de Maria Helena, também morreram.