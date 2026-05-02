Bebê de 1 ano e 6 meses é resgatada, mas morre após deslizamento de barreira no Recife

Após ser resgatada de um deslizamento que atingiu a casa onde morava com os pais e o irmão mais velho, na última sexta-feira (1º), no Recife, a criança Maria Helena Barbosa teve morte confirmada por um hospital da cidade. Ela tinha 1 ano e seis meses de idade.

Desde que foi retirada dos escombros devido ao deslizamento, a bebê estava internada no Hospital da Restauração, área central da capital pernambucana. Jaqueline Soares da Silva, de 24 anos, e Riquelmy, de 6 anos, mãe e irmão de Maria Helena, também morreram.

Conforme o g1, a partir de entrevista de moradores à TV Globo, gritos foram ouvidos da casa onde a família morava durante as fortes chuvas sobre a Grande Recife no feriado do Dia do Trabalhador.

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"O pai ficou soterrado só a metade do corpo, e a família ficou toda. Ele pedindo ajuda, socorro. [...] Após ele, estava a bebê e a esposa, e o filho estava no quarto porque não conseguiu correr e chegar a tempo todos juntos", contou uma vizinha e amiga da família. Segundo ela, toda a comunidade se mobilizou para auxiliar os vizinhos.

Prefeitura emite alerta máximo

Face a tantos transtornos por deslizamentos e alagamentos, a Prefeitura do Recife emitiu alerta máximo. Moradores de áreas de risco foram orientados a deixarem residências e buscar locais seguros.

Além disso, a gestão pública disponibilizou abrigos temporários para famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas.

Para além do Recife, municípios como Olinda também registraram problemas. Um deslizamento de barreira na cidade deixou moradores soterrados no bairro do Passarinho. Uma mulher de 20 anos e um bebê de 6 meses foram encontrados mortos horas depois do desabamento.

Outras cinco pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Os nomes das vítimas não foram divulgados.