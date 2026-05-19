Erro faz técnica de enfermagem ter cargo de presidente da República registrado há 24 anos
Aldenize Ferreira da Silva buscava emprego em Jabotão dos Guararapes quando se deparou com o suposto cargo.
Uma técnica de enfermagem do Grande Recife viveu um momento inusitado ao descobrir que o nome dela consta, há 24 anos e dois meses, como ocupante do cargo de presidente da República. As informações são do g1.
A situação ocorreu na última quarta-feira (13), quando Aldenize Ferreira da Silva foi em busca de emprego na Agência do Trabalhador de Jabotão dos Guararapes. Ao ser atendida, foi pega de surpresa ao ver a informação na própria Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
No documento, o cargo de presidente está veiculado à Prefeitura de Jabotão, onde a ex-servidora trabalhou no cargo de serviços gerais entre 2000 e 2002, com salário inicial de R$ 201,60. A última remuneração dela, registrada em dezembro do último ano, foi de apenas R$ 15,42
Veja também
Ao portal de notícias da TV Globo, Aldenize relatou que passou muitos anos desempregada, até se formar como técnica de enfermagem em 2023. Recentemente, ela começou a buscar empregos na área, mas nunca tinha vaga.
Para ela, o erro no cadastro dificultou a procura por um trabalho. "Acho que eu não estou arrumando emprego mesmo por conta desse problema, porque vai ver que [o vínculo] está em aberto", afirmou.
A ex-servidora foi alertada de que poderia enfrentar problemas para conseguir se aposentar caso o registro não fosse alterado. Ela ainda relatou ter sentido um grande constrangimento quando descobriu que estava empregada como "presidente da República".
Na hora me deu uma pane, assim, que eu me senti mal. Pensei em mil coisas, só pensei em coisas que poderiam acontecer, de eu ir presa, porque isso é falsificação. Não (fui) eu que provoquei isso aí. [...] Me senti constrangida, me senti como se eu fosse um palhaço fazendo graça pra um público.
O que disse a Prefeitura de Jabotão dos Guararapes?
Em comunicado enviado ao g1, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que o erro ocorreu durante a mudança do antigo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) para o e-Social.
Nessa migração de um sistema para o outro, houve o registro equivocado de servidores ocupantes do "cargo comissionado genérico como Presidente da República" em algumas bases de dados.
Segundo a gestão, Aldenize deverá ir à Unidade de Gestão de Pessoas (UGEP) de Jabotão para normalizar o registro. A Prefeitura ainda comunicou que adotou medidas internas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.