Erro faz técnica de enfermagem ter cargo de presidente da República registrado há 24 anos

Uma técnica de enfermagem do Grande Recife viveu um momento inusitado ao descobrir que o nome dela consta, há 24 anos e dois meses, como ocupante do cargo de presidente da República. As informações são do g1.

A situação ocorreu na última quarta-feira (13), quando Aldenize Ferreira da Silva foi em busca de emprego na Agência do Trabalhador de Jabotão dos Guararapes. Ao ser atendida, foi pega de surpresa ao ver a informação na própria Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

No documento, o cargo de presidente está veiculado à Prefeitura de Jabotão, onde a ex-servidora trabalhou no cargo de serviços gerais entre 2000 e 2002, com salário inicial de R$ 201,60. A última remuneração dela, registrada em dezembro do último ano, foi de apenas R$ 15,42

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Ao portal de notícias da TV Globo, Aldenize relatou que passou muitos anos desempregada, até se formar como técnica de enfermagem em 2023. Recentemente, ela começou a buscar empregos na área, mas nunca tinha vaga.

Para ela, o erro no cadastro dificultou a procura por um trabalho. "Acho que eu não estou arrumando emprego mesmo por conta desse problema, porque vai ver que [o vínculo] está em aberto", afirmou.

A ex-servidora foi alertada de que poderia enfrentar problemas para conseguir se aposentar caso o registro não fosse alterado. Ela ainda relatou ter sentido um grande constrangimento quando descobriu que estava empregada como "presidente da República".