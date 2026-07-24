Lancha de investigados por esquema de importação clandestina de prata é apreendida pela PF

Mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (23) em Salvador, na Bahia.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 06:53
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Legenda: A embarcação de luxo foi localizada em Salvador nesta quinta-feira (23).
Foto: Polícia Federal / Divulgação.

Uma embarcação de luxo vinculada a investigados por um esquema de importação clandestina de prata foi apreendida nesta quinta-feira (23), pela Polícia Federal. 

A lancha foi localizada em Salvador (BA) e está vinculado às ações da Operação Snooker, deflagrada em 2025 e que teve alvos em quatro municípios do Ceará, além da capital baiana e São Paulo.

A investigação, comandada pela Polícia Federal do Ceará em conjunto com a Corregedoria da Receita Federal, visou desarticular um grupo criminoso que atuou na entrada clandestina de metais preciosos no País, corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro.

A lancha apreendida estava sujeita a medidas cautelares patrimoniais. O bem foi apontado como um possível patrimônio dissimulado por integrantes dos criminosos.

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Esquema declarava prata de alvo valor como bijuteria

O esquema investigado permitia a entrada irregular de prata de alto valor comercial vinda do exterior.

Conforme a PF, a fraude consistia na declaração da mercadoria como bijuteria para reduzir os tributos devidos e burlar a fiscalização aduaneira.

À época da deflagração da operação, 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios cearenses de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape e Maracanaú, além de Salvador.

Os alvos foram empresários, um auditor fiscal e um perito credenciado perante a Receita Federal, segundo informações do g1.

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