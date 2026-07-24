Fortaleza busca substituto de Thiago Carpini: veja nomes livres no mercado

A diretoria do Fortaleza está no mercado em busca de um substituto para o técnico Thiago Carpini, demitido na última quinta-feira (23). O clube trabalha para encontrar um novo treinador já para o próximo compromisso, diante do Botafogo-SP, terça (28), às 21h35, na Arena Castelão, pela Série B.

Por conta da crise financeira, a tendência é que o clube busque nomes que estejam livres. Um cenário diferente exigiria maior investimento por conta das multas rescisórias.

No rol dos favoritos da torcida leonina, com alta aprovação, o argentino Martín Palermo não foi consultado pelo novo departamento de futebol leonino, mas ponderou ao Diário do Nordeste que não deseja atuar na 2ª divisão nacional. Deste modo, novas opções são avaliadas internamente no time.

A Coluna então lista os nomes que estão sem trabalho no momento. Os nomes estão envolvidos no mercado nacional e internacional. Vote e indique a sua preferência pelo novo técnico do Fortaleza.