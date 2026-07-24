Martín Palermo pode voltar ao Fortaleza? Veja resposta do agente do treinador

O Fortaleza está no mercado em busca de um novo treinador para a sequência da Série B de 2026 após a demissão de Thiago Carpini. Um dos nomes favoritos da torcida nas redes sociais é o argentino Martín Palermo, que treinou o clube na reta final de 2025, durante a Série A do Brasleiro.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o staff do comandante, que é ídolo do Boca Juniors, da Argentina, para entender a situação atual do profissional de 52 anos. O último trabalho foi justamente no Fortaleza, em dezembro de 2025, quando encerrou vínculo ao não evitar o rebaixamento tricolor.

A resposta foi: “A verdade é que Palermo ama muito o Fortaleza por tudo que ocorreu em 2025. Nesse momento, ninguém do clube nos procurou para uma negociação, mas também não percebemos Palermo trabalhando em uma Série B do Brasil. Desde aquele trabalho, ele recebeu muitas propostas sim, mas ainda não encontrou um novo projeto que gostasse mais”.

O argentino comandou o clube em 17 jogos, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Assumiu o trabalho com a queda de divisão praticamente decretada, mas emendou uma sequência de resultados positivos, teve aproveitamento de 54,9% e lutou até a última rodada pela permanência.

Deste modo, criou uma grande identificação junto à torcida tricolor. Em dezembro daquele ano, a gestão anterior, liderada por Marcelo Paz, até tentou a continuidade do trabalho, mesmo com o rebaixamento. No entanto, Palermo preferiu encerrar contrato naquela ocasião e seguiu livre desde então. Assim, Thiago Carpini foi contratado para substituí-lo.