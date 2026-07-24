Mega-Sena: bolão feito em Fortaleza ganha R$ 98 mil; veja outras apostas premiadas

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Pelo menos 4 bolões de Fortaleza acertaram quatro dezenas do concurso 3035 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (23), e garantiram prêmios na Capital.

Uma das apostas, feita na Loteria Aldeota, levou o valor de R$98.932,49 para ser dividido entre 79 pessoas. Outros dois bolões renderam prêmios aos apostadores nos valores de R$23.084,00 (28 pessoas) e R$45.344,00 (55 pessoas).

A Capital também registrou uma aposta simples que acertou cinco dezenas e faturou R$41.401,04.

No total, 63 apostas do Ceará levaram alguma quantia neste concurso.

Prêmio acumulou

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 70 milhões para o próximo concurso, que será realizado neste sábado (25).

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Resumo dos ganhadores dessa quinta (23)

6 acertos: não houve ganhadores;

5 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 41.401,04;

4 acertos: 4.056 apostas ganhadoras, R$ 824,44.

Confira o resultado

05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha, quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 630 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 387 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil