Quase 50 mil cearenses serão contemplados no 3º lote de restituição do Imposto de Renda

Um total de 49.778 cearenses será contemplado pelo pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda, previsto para o próximo dia 31 de julho, conforme informações da Receita Federal.

Os contribuintes do Ceará receberão, juntos, o valor de R$ 102.525.466,45 em restituições. Para saber se está contemplado, o contribuinte pode acessar a consulta ao terceiro lote da restituição do IRFP, que ficará disponível a partir de 9 horas da sexta-feira (24).

No Brasil, mais de 2,7 milhões de pessoas vão receber o pagamento do lote, que totaliza um valor de mais de R$ 4,6 bilhões.

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Ainda segundo a Receita Federal, o valor das restituições será depositado ao longo da data prevista. A orientação é esperar até o fim do dia para checar o recebimento.

Fim da fila de restituição

O terceiro lote é o último da fila de restituições regulares relativas ao IRPF 2026. Após o processo, as restituições remanescentes serão para contribuintes que tiveram a declaração retida em malha fiscal ou que tiverem inconsistência de dados bancários.