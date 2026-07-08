Mais de 95 mil cearenses têm direito a receber cashback do IR; saiba como consultar

No Ceará, 95.547 pessoas têm direito a receber o lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), conhecida como "cashback".

A consulta ao benefício já está disponível e pode ser conferida no site ou aplicativo da Receita Federal, na aba elaborada para esta ação. (Saiba mais detalhes abaixo)

Conforme os critérios divulgados pela Receita Federal, devem receber a restituição neste lote os contribuintes que, embora não estivessem obrigados a apresentar a Declaração do IR em 2025, apuraram, ao longo do ano-calendário de 2024, valores que lhes garantiram o direito à restituição.

O pagamento dos valores será feito diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF, no dia 15 de julho.

No total, cerca de 3,5 milhões de contribuintes serão contemplados nesta etapa, totalizando aproximadamente R$ 460 milhões pagos em restituições no País.

Como funciona o cashback?

Esse cashback é processado com base nas informações já disponíveis nos sistemas da Receita Federal.

Com esses dados, o órgão gera automaticamente uma declaração no modelo simplificado, possibilitando a identificação de valores passíveis de restituição, sem que o contribuinte precise adotar qualquer procedimento prévio.

Veja também Opinião Aldeota e Bairro de Fátima lideram valorização de imóveis em Fortaleza Agro ⁠Produtores de mel do Ceará pedem maior certificação de olho em exportações

Confira os critérios

Devem receber o lote especial os contribuintes que atenderem os seguintes critérios:

Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;

Não apresentaram declaração por iniciativa própria;

Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;

Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;

Estavam com CPF em situação regular e possuíam chave Pix vinculada ao CPF no final do mês de junho/2026.

Saiba como consultar

Para verificar se você foi contemplado com o cashback, basta acessar o site da Receita Federal na aba elaborada para esta ação, além do aplicativo da RF, disponível para iOs e Android.

Na página Meu Imposto de Renda, está disponível a declaração gerada automaticamente, que contará com as mesmas funções de uma declaração tradicional, permitindo a:

Conferência dos dados utilizados;

Inclusão de informações adicionais, se necessário;

Retificação ou ajuste antes da conclusão do processamento.

A Receita Federal orienta os contribuintes a realizarem consultas e acompanharem o processamento da restituição exclusivamente pelos canais oficiais do órgão. A medida busca garantir a segurança das informações e evitar o uso de intermediários.