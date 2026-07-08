Aldeota e Bairro de Fátima lideram valorização de imóveis em Fortaleza

Os preços de imóveis anunciados na Aldeota registraram valorização de 18,2% nos últimos 12 meses, a maior entre os dez bairros de Fortaleza que constam no Índice FipeZap de Venda Residencial, divulgado nesta semana. Logo atrás vem o bairro de Fátima, com alta de 17,9% no período.

Neste indicador inflacionário, os dois superam com folga o Meireles, que segue com o metro quadrado mais caro da cidade, a R$ 12.965, mas avançou 8,3% em 12 meses.

O Centro também aparece entre os destaques, com valorização de 15% e preço médio de R$ 9.793/m². Na Praia do Futuro, os valores subiram 14,6%, para R$ 7.920/m². Os números do estudo englobam apartamentos usados, com preços anunciados na internet, em mais de 50 cidades brasileiras.

Veja também Victor Ximenes Quais os 15 bairros mais caros do Nordeste? Veja ranking

Papicu na contramão

Na direção oposta, o Papicu foi o único bairro do recorte a registrar queda, de 2,6% em 12 meses, com preço médio de R$ 6.659/m², um dos mais baixos entre os monitorados, à frente apenas do Joaquim Távora (R$ 6.501/m², alta de 1,1%).

Veja o ranking dos bairros de Fortaleza (preço médio em junho e variação em 12 meses):

1. Meireles: R$ 12.965/m² (+8,3%)

2. Aldeota: R$ 11.673/m² (+18,2%)

3. Engenheiro Luciano Cavalcante: R$ 10.459/m² (+5,4%)

4. Centro: R$ 9.793/m² (+15,0%)

5. Manuel Dias Branco: R$ 9.257/m² (+4,6%)

6. Fátima: R$ 8.885/m² (+17,9%)

7. Dionísio Torres: R$ 8.864/m² (+5,8%)

8. Praia do Futuro: R$ 7.920/m² (+14,6%)

9. Papicu: R$ 6.659/m² (-2,6%)

10. Joaquim Távora: R$ 6.501/m² (+1,1%)

Fortaleza tem 2ª maior alta do País

No agregado, Fortaleza acumula valorização de 10,79% em 12 meses, a segunda maior entre as 22 capitais monitoradas, atrás apenas de Salvador (+12,42%). O preço médio na capital cearense é de R$ 9.411/m², apurado com base em 18.697 anúncios.

Em junho, porém, a cidade registrou leve queda de 0,08%, uma de apenas três capitais com variação mensal negativa no mês.