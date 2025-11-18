Quais os 15 bairros mais caros do Nordeste? Veja ranking
Preços de imóveis usados em vários bairros da região ultrapassam marca de R$ 10 mil por metro quadrado
O mercado imobiliário do Nordeste segue em trajetória de valorização. Praças como Maceió, São Luís e Fortaleza despontam em 2025 com os bairros mais caros da região.
Pesquisa realizada pelo FipeZap aponta 15 bairros nordestinos com o metro quadrado acima de R$ 10 mil. O estudo considera milhares de anúncios e leva em conta imóveis residenciais usados. Para apartamentos novos, os valores costumam ser consideravelmente mais altos.
Neste ano, o bairro mais valorizado do Nordeste é Pajuçara, em Maceió (AL). Em média, o m² nessa área sai por R$ 14,2 mil.
Em seguida, surgem duas vizinhanças de São Luís (MA): Pontal D'Areia e Pontal do Farol.
Fortaleza possui três bairros no ranking. Meireles, na 4ª posição, Aldeota (11ª) e Engenheiro Luciano Cavalcante (14ª). Veja ranking abaixo.
Bairros com metro quadrado mais caro do Nordeste
- Pajuçara (Maceió-AL): R$ 14.220
- Pontal D'Areia (São Luís-MA): R$ 13.010
- Pontal do Farol (São Luís-MA): R$ 12.618
- Meireles (Fortaleza-CE): R$ 12.420
- São Marcos (São Luís-MA): R$ 12.388
- Cabo Branco (João Pessoa-PB): R$ 11.909
- Barra (Salvador-BA): R$ 11.782
- Jacarecica (Maceió-AL): R$ 11.450
- Ponta Verde (Maceió)-AL): R$ 11.209
- Caminho das Árvores (Salvador-BA): R$ 10.757
- Aldeota (Fortaleza-CE): R$ 10.631
- Jatiuca (Maceió-AL): R$ 10.561
- Calhau (São Luís-MA): R$ 10.285
- Luciano Cavalcante (Fortaleza-CE): R$ 10.169
- Parnamirim (Recife-PE): 10.080
Valorização nas capitais
Considerando as capitais, cinco das dez das maiores inflações imobiliárias de 2025 foram registradas no Nordeste. Destaque para Salvador, com alta de 13,7%, de janeiro a outubro.
João Pessoa (13,4%), São Luís (12,3%), Fortaleza (10,7%) e Natal (7,3%) também compõem a lista de principais valorizações do País.
Ainda assim, no ranking geral de cidades com m² mais caros do Brasil, nenhuma nordestina aparece no Top 10.