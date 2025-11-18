Quais os 15 bairros mais caros do Nordeste? Veja ranking

O mercado imobiliário do Nordeste segue em trajetória de valorização. Praças como Maceió, São Luís e Fortaleza despontam em 2025 com os bairros mais caros da região.

Pesquisa realizada pelo FipeZap aponta 15 bairros nordestinos com o metro quadrado acima de R$ 10 mil. O estudo considera milhares de anúncios e leva em conta imóveis residenciais usados. Para apartamentos novos, os valores costumam ser consideravelmente mais altos.

Neste ano, o bairro mais valorizado do Nordeste é Pajuçara, em Maceió (AL). Em média, o m² nessa área sai por R$ 14,2 mil.

Em seguida, surgem duas vizinhanças de São Luís (MA): Pontal D'Areia e Pontal do Farol.

Fortaleza possui três bairros no ranking. Meireles, na 4ª posição, Aldeota (11ª) e Engenheiro Luciano Cavalcante (14ª). Veja ranking abaixo.

Bairros com metro quadrado mais caro do Nordeste

Pajuçara (Maceió-AL): R$ 14.220 Pontal D'Areia (São Luís-MA): R$ 13.010 Pontal do Farol (São Luís-MA): R$ 12.618 Meireles (Fortaleza-CE): R$ 12.420 São Marcos (São Luís-MA): R$ 12.388 Cabo Branco (João Pessoa-PB): R$ 11.909 Barra (Salvador-BA): R$ 11.782 Jacarecica (Maceió-AL): R$ 11.450 Ponta Verde (Maceió)-AL): R$ 11.209 Caminho das Árvores (Salvador-BA): R$ 10.757 Aldeota (Fortaleza-CE): R$ 10.631 Jatiuca (Maceió-AL): R$ 10.561 Calhau (São Luís-MA): R$ 10.285 Luciano Cavalcante (Fortaleza-CE): R$ 10.169 Parnamirim (Recife-PE): 10.080

Valorização nas capitais

Considerando as capitais, cinco das dez das maiores inflações imobiliárias de 2025 foram registradas no Nordeste. Destaque para Salvador, com alta de 13,7%, de janeiro a outubro.

João Pessoa (13,4%), São Luís (12,3%), Fortaleza (10,7%) e Natal (7,3%) também compõem a lista de principais valorizações do País.

Ainda assim, no ranking geral de cidades com m² mais caros do Brasil, nenhuma nordestina aparece no Top 10.