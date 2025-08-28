Quem são os 19 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes
Tradicional lista da Forbes traz 19 nomes do Ceará com fortunas superiores a R$ 1 bilhão
A lista de bilionários da Forbes no Brasil traz 19 empresários cearenses na edição de 2025. O seleto rol de fortunas continua sendo liderado por Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos.
O patrimônio de Araripe soma R$ 18 bilhões, um crescimento de quase 14% sobre o ano passado, segundo a revista, e parece ter passado incólume à crise no setor eólico.
Precursor da energia dos ventos no Brasil, Araripe é o 28º homem mais rico do País, e também possui a maior fortuna do Nordeste.
Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o disruptivo cearense foi também o fundador da Troller, marca de veículos off-road vendida para a Ford por R$ 500 milhões e descontinuada em 2021.
Por meio do seu fundo Salus, o empresário também tem investimentos nos setores financeiro, industrial e imobiliário, com cerca de 150 mil hectares em propriedades rurais no Nordeste.
Veja também
Novos integrantes
Neste ano, o grupo de bilionários cearenses mais que dobrou em relação a 2024, passando de 9 para 19. Há nomes habituais na lista, como os acionistas da Hapvida e M. Dias Branco, mas também novos integrantes, como Lauro Fiúza, fundador da Servtec, e seu filho, Pedro Fiúza, que estreiam na Forbes. Veja a lista completa abaixo.
MÁRIO ARARIPE E FAMÍLIA
- Posição no Ceará: 1º
- Posição no Brasil: 18º
- Idade: 70
- Fortuna: R$ 18,1 bilhões
- Fonte da fortuna: Casa dos Ventos
CÂNDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
- Posição no Ceará: 2º
- Posição no Brasil: 43º
- Idade: 79
- Fortuna: R$ 8,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Hapvida
AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO E FAMÍLIA
- Posição no Ceará: 3º
- Posição no Brasil: 92º
- Idade: 80
- Fortuna: R$ 4,2 bilhões
- Fonte da fortuna: J. Macêdo
OTO DE SÁ CAVALCANTE
- Posição no Ceará: 4º
- Posição no Brasil: 113º
- Idade: 77
- Fortuna: R$ 3,7 bilhões
- Fonte da fortuna: Arco Educação
MARIA CONSUELO LEÃO DIAS BRANCO
- Posição no Ceará: 5º
- Posição no Brasil: 142º
- Idade: 90
- Fortuna: R$ 2,9 bilhões
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
- Posição no Ceará: 6º
- Posição no Brasil: 151º
- Idade: 79
- Fortuna: R$ 2,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Iguatemi
PRISCILA BARRETO MOREIRA SILVA
- Posição no Ceará: 7º
- Posição no Brasil: 175º
- Idade: 37
- Fortuna: R$ 2,2 bilhões
- Fonte da fortuna: Hapvida
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JÚNIOR e JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
- Posição no Ceará: 8º
- Posição no Brasil: 219º
- Idade: 54 e 52, respectivamente
- Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)
- Fonte da fortuna: Hapvida
JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA
- Posição no Ceará: 10º
- Posição no Brasil: 227º
- Idade: 61
- Fortuna: R$ 1,5 bilhão
- Fonte da fortuna: Brisanet
EVERARDO FERREIRA TELLES E FAMÍLIA
- Posição no Ceará: 11º
- Posição no Brasil: 249º
- Idade: 80
- Fortuna: R$ 1,3 bilhão
- Fonte da fortuna: Ypióca
FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS E FAMÍLIA
- Posição no Ceará: 12º
- Posição no Brasil: 258º
- Idade: 78
- Fortuna: R$ 1,2 bilhão
- Fonte da fortuna: Pague Menos
FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO, FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO JÚNIOR, FRANCISCO MARCOS SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO, MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA e MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO XIMENES
- Posição no Ceará: 13º
- Posição no Brasil: 277º
- Idade: 58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente
- Fortuna: R$ 1 bilhão (cada)
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
LAURO FIÚZA e PEDRO FIÚZA
- Posição no Ceará: 13º
- Posição no Brasil: 277º
- Idade: 79 e 45, respectivamente
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: Grupo Servtec