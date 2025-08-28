Diário do Nordeste
Quem são os 19 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes

Tradicional lista da Forbes traz 19 nomes do Ceará com fortunas superiores a R$ 1 bilhão

Escrito por
Victor Ximenes e Luciano Rodrigues negocios@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
Victor Ximenes
Legenda: Mário Araripe, Maria Consuelo Dias Branco e o estreante Lauro Fiúza configuram entre os 19 bilionários do Ceará, segundo a Forbes
Foto: Ismael Soares, Jocylene Jinkins e Carlos Gibaja/Governo do Ceará

A lista de bilionários da Forbes no Brasil traz 19 empresários cearenses na edição de 2025. O seleto rol de fortunas continua sendo liderado por Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos.

O patrimônio de Araripe soma R$ 18 bilhões, um crescimento de quase 14% sobre o ano passado, segundo a revista, e parece ter passado incólume à crise no setor eólico

Precursor da energia dos ventos no Brasil, Araripe é o 28º homem mais rico do País, e também possui a maior fortuna do Nordeste.

Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o disruptivo cearense foi também o fundador da Troller, marca de veículos off-road vendida para a Ford por R$ 500 milhões e descontinuada em 2021.

Por meio do seu fundo Salus, o empresário também tem investimentos nos setores financeiro, industrial e imobiliário, com cerca de 150 mil hectares em propriedades rurais no Nordeste.

Novos integrantes

Neste ano, o grupo de bilionários cearenses mais que dobrou em relação a 2024, passando de 9 para 19. Há nomes habituais na lista, como os acionistas da Hapvida e M. Dias Branco, mas também novos integrantes, como Lauro Fiúza, fundador da Servtec, e seu filho, Pedro Fiúza, que estreiam na Forbes. Veja a lista completa abaixo.

MÁRIO ARARIPE E FAMÍLIA

  • Posição no Ceará: 1º
  • Posição no Brasil: 18º
  • Idade: 70
  • Fortuna: R$ 18,1 bilhões
  • Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Mário Araripe
Legenda: Mário Araripe, presidente da Casa dos Ventos
Foto: Ismael Soares

CÂNDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA 

  • Posição no Ceará: 2º
  • Posição no Brasil: 43º
  • Idade: 79
  • Fortuna: R$ 8,8 bilhões
  • Fonte da fortuna: Hapvida

Candido Pinheiro
Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida
Foto: Divulgação

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO E FAMÍLIA

  • Posição no Ceará: 3º
  • Posição no Brasil: 92º
  • Idade: 80
  • Fortuna: R$ 4,2 bilhões
  • Fonte da fortuna: J. Macêdo

Amarílio Macêdo J. Macêdo
Legenda: Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP
Foto: Kid Júnior

OTO DE SÁ CAVALCANTE

  • Posição no Ceará: 4º
  • Posição no Brasil: 113º
  • Idade: 77
  • Fortuna: R$ 3,7 bilhões
  • Fonte da fortuna: Arco Educação

Oto de Sá Cavalcante
Legenda: Empresário Oto de Sá Cavalcante
Foto: Helene Santos/Diário do Nordeste

MARIA CONSUELO LEÃO DIAS BRANCO 

  • Posição no Ceará: 5º
  • Posição no Brasil: 142º
  • Idade: 90
  • Fortuna: R$ 2,9 bilhões
  • Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Foto que contém a empresária Consuelo Dias Branco
Legenda: Consuelo Dias Branco é a ainda a única bilionária do Ceará com 90 anos ou mais
Foto: Jocylene Jinkins

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

  • Posição no Ceará: 6º
  • Posição no Brasil: 151º
  • Idade: 79
  • Fortuna: R$ 2,8 bilhões
  • Fonte da fortuna: Iguatemi

PRISCILA BARRETO MOREIRA SILVA 

  • Posição no Ceará: 7º
  • Posição no Brasil: 175º
  • Idade: 37
  • Fortuna: R$ 2,2 bilhões
  • Fonte da fortuna: Hapvida

CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JÚNIOR e JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA

  • Posição no Ceará: 8º
  • Posição no Brasil: 219º
  • Idade: 54 e 52, respectivamente
  • Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)
  • Fonte da fortuna: Hapvida

JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA

  • Posição no Ceará: 10º
  • Posição no Brasil: 227º
  • Idade: 61
  • Fortuna: R$ 1,5 bilhão
  • Fonte da fortuna: Brisanet

Legenda: A sede da Brisanet é em Pereiro, município do interior do Ceará, onde José Roberto Nogueira nasceu, cresceu e ainda hoje reside
Foto: Fabiane de Paula

EVERARDO FERREIRA TELLES E FAMÍLIA

  • Posição no Ceará: 11º
  • Posição no Brasil: 249º
  • Idade: 80
  • Fortuna: R$ 1,3 bilhão
  • Fonte da fortuna: Ypióca

FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS E FAMÍLIA

  • Posição no Ceará: 12º
  • Posição no Brasil: 258º
  • Idade: 78
  • Fortuna: R$ 1,2 bilhão
  • Fonte da fortuna: Pague Menos

Foto que contém o empresário Deusmar Queirós
Legenda: Deusmar Queirós, fundador da Pague Menos, volta a figurar entre os bilionários do Ceará na edição de 2025 da Forbes
Foto: Ismael Soares

FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO, FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO JÚNIOR, FRANCISCO MARCOS SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO, MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA e MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO XIMENES

  • Posição no Ceará: 13º
  • Posição no Brasil: 277º
  • Idade: 58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente
  • Fortuna: R$ 1 bilhão (cada)
  • Fonte da fortuna: M. Dias Branco

LAURO FIÚZA e PEDRO FIÚZA

  • Posição no Ceará: 13º
  • Posição no Brasil: 277º
  • Idade: 79 e 45, respectivamente
  • Fortuna: R$ 1 bilhão
  • Fonte da fortuna: Grupo Servtec

Foto que contém empresário Lauro Fiúza
Legenda: Lauro Fiúza é fundador da Servtec Engenharia
Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

