Quem são os 19 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes

A lista de bilionários da Forbes no Brasil traz 19 empresários cearenses na edição de 2025. O seleto rol de fortunas continua sendo liderado por Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos.

O patrimônio de Araripe soma R$ 18 bilhões, um crescimento de quase 14% sobre o ano passado, segundo a revista, e parece ter passado incólume à crise no setor eólico.

Precursor da energia dos ventos no Brasil, Araripe é o 28º homem mais rico do País, e também possui a maior fortuna do Nordeste.

Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o disruptivo cearense foi também o fundador da Troller, marca de veículos off-road vendida para a Ford por R$ 500 milhões e descontinuada em 2021.

Por meio do seu fundo Salus, o empresário também tem investimentos nos setores financeiro, industrial e imobiliário, com cerca de 150 mil hectares em propriedades rurais no Nordeste.

Novos integrantes

Neste ano, o grupo de bilionários cearenses mais que dobrou em relação a 2024, passando de 9 para 19. Há nomes habituais na lista, como os acionistas da Hapvida e M. Dias Branco, mas também novos integrantes, como Lauro Fiúza, fundador da Servtec, e seu filho, Pedro Fiúza, que estreiam na Forbes. Veja a lista completa abaixo.

MÁRIO ARARIPE E FAMÍLIA

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 18º

Idade: 70

Fortuna: R$ 18,1 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Legenda: Mário Araripe, presidente da Casa dos Ventos Foto: Ismael Soares

CÂNDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 43º

Idade: 79

Fortuna: R$ 8,8 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida Foto: Divulgação

AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO E FAMÍLIA

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 92º

Idade: 80

Fortuna: R$ 4,2 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

Legenda: Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP Foto: Kid Júnior

OTO DE SÁ CAVALCANTE

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 113º

Idade: 77

Fortuna: R$ 3,7 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Legenda: Empresário Oto de Sá Cavalcante Foto: Helene Santos/Diário do Nordeste

MARIA CONSUELO LEÃO DIAS BRANCO

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 142º

Idade: 90

Fortuna: R$ 2,9 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Legenda: Consuelo Dias Branco é a ainda a única bilionária do Ceará com 90 anos ou mais Foto: Jocylene Jinkins

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 151º

Idade: 79

Fortuna: R$ 2,8 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

PRISCILA BARRETO MOREIRA SILVA

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 175º

Idade: 37

Fortuna: R$ 2,2 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JÚNIOR e JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 219º

Idade: 54 e 52, respectivamente

Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)

Fonte da fortuna: Hapvida

JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA

Posição no Ceará: 10º

Posição no Brasil: 227º

Idade: 61

Fortuna: R$ 1,5 bilhão

Fonte da fortuna: Brisanet

Legenda: A sede da Brisanet é em Pereiro, município do interior do Ceará, onde José Roberto Nogueira nasceu, cresceu e ainda hoje reside Foto: Fabiane de Paula

EVERARDO FERREIRA TELLES E FAMÍLIA

Posição no Ceará: 11º

Posição no Brasil: 249º

Idade: 80

Fortuna: R$ 1,3 bilhão

Fonte da fortuna: Ypióca

FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS E FAMÍLIA

Posição no Ceará: 12º

Posição no Brasil: 258º

Idade: 78

Fortuna: R$ 1,2 bilhão

Fonte da fortuna: Pague Menos

Legenda: Deusmar Queirós, fundador da Pague Menos, volta a figurar entre os bilionários do Ceará na edição de 2025 da Forbes Foto: Ismael Soares

FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO, FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO JÚNIOR, FRANCISCO MARCOS SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO, MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA e MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO XIMENES

Posição no Ceará: 13º

Posição no Brasil: 277º

Idade: 58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente

Fortuna: R$ 1 bilhão (cada)

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

LAURO FIÚZA e PEDRO FIÚZA

Posição no Ceará: 13º

Posição no Brasil: 277º

Idade: 79 e 45, respectivamente

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: Grupo Servtec