Uniforça agrega mais 4 redes de supermercados no Ceará e passa de 110 lojas
Adesão de novas lojas eleva em 10% presença da cadeia associativista no Estado
A Rede Uniforça acaba de agregar quatro novas redes de supermercados no Ceará ao seu portfólio, elevando a base para 112 lojas e 37 associados no estado.
O movimento representa um aumento de 10% para a associação, que passa a contar com 11 unidades adicionais.
Os novos integrantes são os supermercados Nova Opção (Limoeiro do Norte), GG (Caucaia), Varejinho (Tabuleiro do Norte) e Super São Geraldo, que passa a integrar a rede com lojas em Quixadá, Banabuiú e Quixeramobim.
Segundo o presidente da Uniforça, Murilo Tavares, a estratégia amplia a escala de compras e fortalece a competitividade do varejo alimentar por meio do modelo associativista.
Fundada em 1993, a Rede Uniforça está entre as dez maiores associações supermercadistas do País.
Em janeiro deste ano, inaugurou um centro de distribuição em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, que gerou 300 empregos e vem apoiando a expansão da rede no Nordeste.