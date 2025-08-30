Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem são os novos bilionários do Ceará na lista da Forbes de 2025?

Ranking conta com dois novos representantes cearenses

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém Lauro e Pedro Fiúza
Legenda: Lauro e Pedro Fiúza, da Servtec Energia, configuram agora como bilionários do Ceará
Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará e LinkedIn/Divulgação

Na lista de bilionários da revista Forbes no Brasil de 2025, o Ceará figura com 19 pessoas com fortunas acima de R$ 1 bilhão, mais do que o dobro de 2024. A novidade fica por dois cearenses que apareceram no ranking pela primeira vez: Lauro e Pedro Fiúza, da Servtec Energia.

O fundador da Servtec Energia, Lauro Fiúza, de 79 anos, e o filho, Pedro Fiúza, de 45, apareceram pela primeira vez na lista. A revista considerou que a fortuna dos dois, juntas, chega a R$ 1 bilhão, o que os coloca como novos bilionários do Ceará.

Veja também

teaser image
Negócios

Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País

teaser image
Negócios

Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

Pai e filho prosperam no setor de energia e entram na lista

Mário Araripe já figura há alguns anos como o mais rico do Ceará, fazendo fortuna em empreendimentos como a Troller, antiga fabricante de carros fundada por ele e depois adquirida pela Ford.

Em 2006, ele criou a Casa dos Ventos, gigante das energias renováveis, que também agora entra no ramo da tecnologia com a construção de data centers.

Também do setor de energia, Lauro Fiúza e o filho, Pedro Fiúza, passaram a estar na lista da Forbes. Os dois estão na 13ª colocação como mais ricos do Ceará, empatados com os cinco filhos de Consuelo Dias Branco, do grupo M. Dias Branco.

Com 55 anos de existência, a Servtec é uma das principais empresas do Ceará na geração de energia, e tem atuação em outros estados. São usinas dos principais modais energéticos (hidrelétricas, termelétricas, eólicas e fotovoltaicas).

Lauro Fiúza é o fundador da Servtec Energia, enquanto Pedro Fiúza integra a diretoria executiva. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de apostas da loteria, para matéria sobre Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (30/08)
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (30/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 19,5 milhões o mais alto deles

Redação
Há 40 minutos
Torneio ocorrendo na praia
Victor Ximenes

Torneio nacional de Beach Tennis projeta movimentar R$ 35 milhões em Fortaleza

Evento calcula impacto na geração de empregos e movimentação do setor turístico

Victor Ximenes
Há 1 hora
Foto que contém Lauro e Pedro Fiúza
Negócios

Quem são os novos bilionários do Ceará na lista da Forbes de 2025?

Ranking conta com dois novos representantes cearenses

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Egídio Serpa

A Inteligência Artificial já está nas empresas cearenses

No varejo lojista, a IA é a novidade. A RW Serviços, com sede em Fortaleza, mostra para empresários sua tecnologia que identifica e rastreia objetos, pessoas e animais

Egídio Serpa
30 de Agosto de 2025
Senhor fazendo apostas em uma lotérica para matéria sobre loterias acumuladas
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta sexta (29/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania acumularam

Redação
29 de Agosto de 2025
Em proposta de orçamento, Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026
Negócios

Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026

Projeto foi encaminhado ao Congresso nesta sexta-feira (29)

Redação
29 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6813, desta sexta-feira (29/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2816 – Sorteio de sexta-feira, 29/08; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2816 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 739 - Sorteio de sexta-feira, 29/08; Prêmio de R$ 350 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 739 em 29/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2853 de hoje, sexta-feira, 29/08; prêmio é de R$ 5,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2853 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,5 milhões.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (29/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (29/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Mão segurando diversas faturas da concessionária de energia Enel Ceará
Negócios

Clientes da Enel Ceará são notificados sobre cobrança de duas faturas em setembro; veja direitos

A concessionária afirma que não é uma cobrança em duplicidade

Paloma Vargas
29 de Agosto de 2025
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda
Negócios

Receita Federal paga 4º lote de restituição do imposto de renda nesta sexta (29); veja quem recebe

Ao todo, são depositados R$ 2,9 bilhões em reembolso

Carol Melo
29 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Crime organizado: Febraban pede mais rigor na fiscalização de fintechs

Entidade que abriga os bancos diz que é essencial investigar e punir, com rigor, instituições, autorizadas ou não a funcionar pelo Banco Central

Egídio Serpa
29 de Agosto de 2025
foto de avião da gol no aeroporto internacional de fortaleza
Igor Pires

Fortaleza terá maior frequência de voos para Buenos Aires dos últimos dez anos

A Capital terá até quatro voos semanais para a cidade argentina

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem mostra bilhetes da dupla sena sendo preenchidos por caneta, ilustrando loterias do dia da caixa com sorteio em 29 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (29/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 5,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
29 de Agosto de 2025
Fachada do prédio da Secretaria da Fazenda do Ceará, em Fortaleza
Negócios

Suspeita de fraude no Simples Nacional causa rombo de R$ 50 milhões e leva Sefaz a endurecer regras no Ceará

Veja o que muda no Estado para contribuintes desse regime

Mariana Lemos
29 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

82 anos: da arte de envelhecer à vocação jornalística

O vocacionado para o jornalismo não se limita ao horário de trabalho da CLT. Ele é repórter nas 24 horas do dia.

Egídio Serpa
29 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Vem aí o Proenergia Summit com toda a cadeia produtiva de energia

Grandes empresas nacionais e estrangeiras estarão no Centro de Eventos do Ceará nos dias 24 e 25 de setembro

Egídio Serpa
29 de Agosto de 2025
Colagem de fotos de Lula e Trump para matéria onde governo brasileiro planeja responder governo norte-americano com reciprocidade
Negócios

Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

O presidente Lula teria autorizado uma análise interna para determinar a reciprocidade contra Trump

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Senhor apostando
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (28/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam

Redação
28 de Agosto de 2025
Pessoa segurando cartão do programa social de assistência Bolsa Família com cores vibrantes e informações sobre o benefício social, ilustrando calendário de pagamento de julho de 2025
Negócios

Caixa faz pagamentos de agosto do Bolsa Família 2025 nesta quinta-feira (28)

O programa de transferência de renda do governo federal pagará um total de R$ 12,86 bilhões neste mês

Redação e Agência Brasil
28 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2287 de hoje, 28/08; prêmio é de R$ 18,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1108 de hoje, 28/08; prêmio é de R$ 800 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6812, desta quinta-feira (28/08); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2907 desta quinta-feira (28/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (28/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (28/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza moderniza seu parque tecnológico

Operação no valor de R$ 14 milhões renovará equipamentos de diagnóstico por imagem dos seus hospitais

Egídio Serpa
28 de Agosto de 2025