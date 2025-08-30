Quem são os novos bilionários do Ceará na lista da Forbes de 2025?

Na lista de bilionários da revista Forbes no Brasil de 2025, o Ceará figura com 19 pessoas com fortunas acima de R$ 1 bilhão, mais do que o dobro de 2024. A novidade fica por dois cearenses que apareceram no ranking pela primeira vez: Lauro e Pedro Fiúza, da Servtec Energia.

O fundador da Servtec Energia, Lauro Fiúza, de 79 anos, e o filho, Pedro Fiúza, de 45, apareceram pela primeira vez na lista. A revista considerou que a fortuna dos dois, juntas, chega a R$ 1 bilhão, o que os coloca como novos bilionários do Ceará.

Veja também Negócios Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País Negócios Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

Pai e filho prosperam no setor de energia e entram na lista

Mário Araripe já figura há alguns anos como o mais rico do Ceará, fazendo fortuna em empreendimentos como a Troller, antiga fabricante de carros fundada por ele e depois adquirida pela Ford.

Em 2006, ele criou a Casa dos Ventos, gigante das energias renováveis, que também agora entra no ramo da tecnologia com a construção de data centers.

Também do setor de energia, Lauro Fiúza e o filho, Pedro Fiúza, passaram a estar na lista da Forbes. Os dois estão na 13ª colocação como mais ricos do Ceará, empatados com os cinco filhos de Consuelo Dias Branco, do grupo M. Dias Branco.

Com 55 anos de existência, a Servtec é uma das principais empresas do Ceará na geração de energia, e tem atuação em outros estados. São usinas dos principais modais energéticos (hidrelétricas, termelétricas, eólicas e fotovoltaicas).

Lauro Fiúza é o fundador da Servtec Energia, enquanto Pedro Fiúza integra a diretoria executiva.