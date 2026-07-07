Consulta ao lote especial de restituição automática do IR estará disponível nesta quarta (8)

A consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), conhecida como "cashback", estará disponível a partir das 9h desta quarta-feira (8).

De acordo com a Receita Federal, têm direito à restituição neste lote os contribuintes que, embora não estivessem obrigados a apresentar a Declaração do IR em 2025, apuraram, ao longo do ano-calendário de 2024, valores que lhes garantiram o direito à restituição. (Veja abaixo detalhes dos critérios)

O pagamento dos valores será feito diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF, no dia 15 de julho.

Aproximadamente 3,5 milhões de contribuintes serão contemplados nesta etapa, totalizando cerca de R$ 460 milhões pagos em restituições.

Esse cashback é processado com base nas informações já disponíveis nos sistemas da Receita Federal. Com esses dados, o órgão gera automaticamente uma declaração no modelo simplificado, possibilitando a identificação de valores passíveis de restituição, sem que o contribuinte precise adotar qualquer procedimento prévio.

Veja também Negócios Confira calendário do Bolsa Família de pagamento para julho de 2026 Negócios INSS paga R$ 874 milhões do Seguro-Defeso a pescadores a partir de terça-feira (7)

Confira os critérios

Para receber o lote especial, os contribuintes devem atender aos seguintes critérios:

Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;

Não apresentaram declaração por iniciativa própria;

Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;

Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;

Estavam com CPF em situação regular e possuíam chave Pix vinculada ao CPF no final do mês de junho/2026.

Saiba como consultar

Para verificar se você foi contemplado com o cashback, basta acessar o site da Receita Federal na aba elaborada para esta ação, além do aplicativo da RF, disponível para iOs e Android.

Na página Meu Imposto de Renda, está disponível a declaração gerada automaticamente, que contará com as mesmas funções de uma declaração tradicional, permitindo a:

Conferência dos dados utilizados;

Inclusão de informações adicionais, se necessário;

Retificação ou ajuste antes da conclusão do processamento.

Diferença em relação aos lotes regulares

Segundo a Receita Federal, este lote especial de restituição automática:

Não integra o calendário regular de restituições do IRPF 2026, que seguem seu calendário previsto.

É destinado a contribuintes que não apresentaram declaração;

Possui cronograma próprio, com pagamento em parcela única em 15 de julho.

Os lotes regulares de restituição continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estabelecido. O próximo pagamento está previsto para o dia 31 de julho.

A Receita Federal orienta os contribuintes a realizarem consultas e acompanharem o processamento da restituição exclusivamente pelos canais oficiais do órgão. A medida busca garantir a segurança das informações e evitar o uso de intermediários.