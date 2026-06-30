Segundo lote da restituição do imposto de renda é pago nesta terça-feira (30)

A Receita Federal paga, nesta terça-feira (30), o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. O crédito bancário será realizado ao longo do dia.
Serão pagos R$ 16 bilhões em créditos para 9.585.797 de contribuintes contemplados, sendo o maior lote da história em número de beneficiários.
O valor é o mesmo pago no primeiro lote de 2026, no último mês de maio.
Quem recebe no segundo lote?
Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 4,4 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:
- 155.060 restituições para idosos acima de 80 anos;
- 1.106.923 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;
- 106.294 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;
- 507.768 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Além disso, 7.709.752 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.
Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?
A consulta aos valores do segundo lote foi liberada no dia 23 de junho no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda.
Veja o passo a passo para acesso no site:
- Acesse o site da Receita Federal;
- Clique em "Meu Imposto de Renda";
- Selecione o item "Consultar minha restituição";
- Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".
Veja a previsão de pagamento de cada lote do IRPF:
- 1º lote: 29 de maio;
- 2º lote: 30 de junho;
- 3º lote: 31 de julho;
- 4º lote: 31 de agosto.