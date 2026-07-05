Confira calendário do Bolsa Família de pagamento para julho de 2026

O pagamento do Bolsa Família para o mês de julho inicia a partir do próximo dia 20 e segue até dia 31. Os primeiros a receber serão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1, seguindo em ordem até o NIS terminando em 0.
Como de costume, a Caixa Econômica Federal realiza os repasses acontecem de forma escalonada, nos últimos dez dias úteis do mês.
Para saber a data em que vai receber, basta verificar a numeração final do cartão NIS.
Quais os benefícios no Bolsa Família?
Dentre os benefícios disponíveis no Bolsa Família, estão:
- Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;
- Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;
- Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;
- Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.
Confira o calendário do Bolsa Família para julho de 2026:
- Final do NIS: 1 - pagamento em 20/7
- Final do NIS: 2 - pagamento em 21/7
- Final do NIS: 3 - pagamento em 22/7
- Final do NIS: 4 - pagamento em 23/7
- Final do NIS: 5 - pagamento em 24/7
- Final do NIS: 6 - pagamento em 27/7
- Final do NIS: 7 - pagamento em 28/7
- Final do NIS: 8 - pagamento em 29/7
- Final do NIS: 9 - pagamento em 30/7
- Final do NIS: 0 - pagamento em 31/7
Calendário de pagamento de 2026
- Agosto: de 18/8 a 31/8;
- Setembro: de 17/9 a 30/9;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
Como sacar o Bolsa Família?
Para sacar o Bolsa Família, os contemplados podem optar pelo aplicativo Caixa Federal, TEM e Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para ter acesso ao valor.
Há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.