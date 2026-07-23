Bolão de Fortaleza acerta 4 números na Quina e ganha R$ 16 mil

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta de Fortaleza acertou quatro dezenas do concurso 7072 da Quina, sorteado nessa quarta-feira (22), e levou o prêmio de R$16.354,40.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi um bolão de 10 cotas, com dois prêmios por faixa.

Os números sorteados foram: 03 - 13 - 25 - 56 - 65.

Prêmio acumulou

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (23).

Outras apostas premiadas

Além da aposta de Fortaleza, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram três ou quatro dezenas em outras cidades brasileiras.

Quatro acertos: 63 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 8.177,24 para cada;

Três acertos: 6.237 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 78,66.

Veja também Loterias Bolão de Fortaleza acerta 15 números da Lotofácil e leva mais de R$ 14 milhões Negócios Tarifaço de 25% dos EUA que atinge milhares de produtos brasileiros começa hoje; veja quais

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até as 20h30 e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas, mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 599 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 372 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.