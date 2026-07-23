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Bolão de Fortaleza acerta 4 números na Quina e ganha R$ 16 mil

Aposta da Capital acertou dezenas do concurso 7072.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 08:50
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Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
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Uma aposta de Fortaleza acertou quatro dezenas do concurso 7072 da Quina, sorteado nessa quarta-feira (22), e levou o prêmio de R$16.354,40

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi um bolão de 10 cotas, com dois prêmios por faixa.

Os números sorteados foram: 03 - 13 - 25 - 56 - 65.

Prêmio acumulou

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (23).

Outras apostas premiadas

Além da aposta de Fortaleza, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram três ou quatro dezenas em outras cidades brasileiras.

  • Quatro acertos: 63 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 8.177,24 para cada;
  • Três acertos: 6.237 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 78,66.

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Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até as 20h30 e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas, mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

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VC Repórter