Bolão de Fortaleza acerta 4 números na Quina e ganha R$ 16 mil

Uma aposta de Fortaleza acertou quatro dezenas do concurso 7072 da Quina, sorteado nessa quarta-feira (22), e levou o prêmio de R$16.354,40.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi um bolão de 10 cotas, com dois prêmios por faixa.
Os números sorteados foram: 03 - 13 - 25 - 56 - 65.
Prêmio acumulou
Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (23).
Outras apostas premiadas
Além da aposta de Fortaleza, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram três ou quatro dezenas em outras cidades brasileiras.
- Quatro acertos: 63 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 8.177,24 para cada;
- Três acertos: 6.237 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 78,66.
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até as 20h30 e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas, mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.
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