Bolão de Fortaleza acerta 15 números da Lotofácil e leva mais de R$ 14 milhões

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Um bolão registrado em Fortaleza acertou sozinho as 15 dezenas do concurso 3741 da Lotofácil, ocorrido nesta terça-feira (21), e levou o prêmio de R$ 14.264.456,87.

O jogo foi feito na Loteria Aldeota, e o total será dividido entre 31 cotas, com prêmio de R$ 460.143,77 para cada participante.

O prêmio total da Lotofácil 3741 era de R$ 15 milhões.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL

Os números sorteados foram:

22 03 23 11 16 20 14 18 12 04 02 09 15 05 21

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Outras apostas premiadas

Além da aposta vencedora, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram 14 ou 13 dezenas.

14 acertos: 601 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.807,51;

13 acertos: 21.108 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 35,00 para cada.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

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