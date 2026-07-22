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Bolão de Fortaleza acerta 15 números da Lotofácil e leva mais de R$ 14 milhões

Aposta foi a única que levou o prêmio na faixa principal.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 07:00 (Atualizado às 07:30)
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Legenda: O prêmio total da Lotofácil 3741 era de R$ 15 milhões.
Foto: Blossom Stock Studio/Shutterstock.
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Um bolão registrado em Fortaleza acertou sozinho as 15 dezenas do concurso 3741 da Lotofácil, ocorrido nesta terça-feira (21), e levou o prêmio de R$ 14.264.456,87.

O jogo foi feito na Loteria Aldeota, e o total será dividido entre 31 cotas, com prêmio de R$ 460.143,77 para cada participante

O prêmio total da Lotofácil 3741 era de R$ 15 milhões

RESULTADO DA LOTOFÁCIL

Os números sorteados foram: 

22 03 23 11 16 20 14 18 12 04 02 09 15 05 21

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Outras apostas premiadas

Além da aposta vencedora, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram 14 ou 13 dezenas. 

  • 14 acertos: 601 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.807,51;
  • 13 acertos: 21.108 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 35,00 para cada.

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