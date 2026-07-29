A Receita Federal apreendeu mais de 70 kg da droga skunk durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (28). Quatro pessoas foram presas.
A carga foi enviada de Manaus (AM) para a capital cearense e interceptada por cães farejadores na área de bagagem.
Segundo a Receita Federal, a droga estava envolta em espuma e embalada a vácuo dentro das malas, na tentativa de passar despercebida pelas autoridades.
Prisão dos suspeitos
Duas mulheres e dois homens foram presos e autuados em flagrante. Já a droga foi entregue à Polícia Judiciária para a instauração dos procedimentos investigativos cabíveis.