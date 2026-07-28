Suspeito de invadir telões com pornografia em Ubajara é identificado, anuncia prefeito

O prefeito de Ubajara, Adécio Muniz Paiva Filho (PSB), anunciou, nesta terça-feira (28), que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) identificou o responsável pela invasão de telões de LED do município para a transmissão de conteúdo pornográfico.

Trata-se de um homem de 22 anos, morador do município de Guarujá, em São Paulo. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) e compartilhada pelo gestor nas redes sociais.

Conforme a Pasta, após a comprovação da autoria, o procedimento policial foi instaurado e o suspeito responderá criminalmente perante a Justiça.

"A Polícia Civil de Ubajara reforça seu compromisso com o combate aos crimes cibernéticos, a proteção do patrimônio público e a manutenção da ordem em nosso município", complementou a corporação em nota enviada ao prefeito.

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Equipamentos precisaram ser desligados

A situação foi denunciada, a princípio, pelo prefeito Adécio Muniz na noite da última terça-feira (21). Ele lamentou a exposição dos moradores às imagens de conteúdo adulto.

Ao tomar conhecimento da situação, os equipamentos foram desligados. "Vamos enviar amanhã para a delegacia para que seja investigado, apurado e punido o autor desse crime", disse, num vídeo publicado no perfil dele no Instagram.

A Delegacia da Polícia Civil do município só tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte, quarta-feira (22), por meio de um boletim de ocorrência.