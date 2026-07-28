Iguatu e Ocara são alvo de operações que investigam crimes eleitorais no Ceará

Os municípios de Iguatu e Ocara foram alvo de operações, nesta terça-feira (28), que investigam crimes eleitorais praticados em eleições passadas no Ceará, incluindo atuação de organização criminosa.

Em Iguatu, a Polícia Federal deflagrou a Operação Eleições 2022, para apurar possíveis práticas de corrupção eleitoral, ameaça e perseguição ocorridas durante as Eleições Gerais de 2022.

Segundo a PF, a investigação busca esclarecer uma "suposta corrupção eleitoral e coação a eleitores". Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo das Garantias do Núcleo da Zona Eleitoral de Iguatu.

Os investigados poderão responder por crimes eleitorais e contra a liberdade individual, além de outras infrações que possam ser constatadas durante o avanço das diligências.

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Organização criminosa

Já em Ocara foi deflagrada, também nesta terça-feira, a Operação Coactio pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE).

A ação visa o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral, no âmbito de uma investigação que apura a possível atuação de organização criminosa durante as eleições municipais de 2024 no município.

"A investigação tem por objetivo esclarecer a suposta utilização de integrantes de grupo criminoso para a prática de coação de eleitores, corrupção eleitoral, associação criminosa e outros delitos correlatos, bem como verificar a existência de eventuais vínculos com membros da organização criminosa investigada", esclarece a FICCO.

A operação é um pedido da Polícia Federal, com manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral. "A Justiça reconheceu a necessidade do aprofundamento investigativo mediante a coleta de provas materiais e digitais. A investigação segue sob sigilo judicial", informa o órgão.

A FICCO/CE é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Ceará, Polícia Militar do Ceará, Polícia Penal do Ceará e Secretaria Nacional de Políticas Penais.