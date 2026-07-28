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Ceará tem mais de 110 mil eleitores com deficiência registrados para as eleições deste ano

Estado registra aumento no número de pessoas com deficiência aptas a votar e amplia a oferta de seções acessíveis em relação a 2024.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Dados foram divulgados pelo Justiça Eleitoral na última semana.
Foto: Kid Jr.

O Ceará contará com um contingente de 110,6 mil eleitores com deficiência para as eleições de 2026. Este público, que registrou um aumento expressivo em comparação a 2024, ano em que foi realizado o último pleito, é composto majoritariamente por pessoas com deficiência de locomoção, que somam 30,9 mil cidadãos.

As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que divulgou um levantamento com dados sobre o perfil do eleitorado de todo o país na última semana. 

A Justiça Eleitoral aponta ainda a presença de 19,8 mil eleitores com deficiência visual, 11,2 mil com deficiência auditiva e 3,5 mil que declararam ter dificuldades para o exercício do voto. Outros 44,9 mil eleitores possuem outros tipos de deficiência não especificados individualmente.

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Panorama nos municípios

O crescimento no número de registros é visível nos principais colégios eleitorais do estado quando comparados os dados de 2024 e 2026:

  • Fortaleza: o número de eleitores com deficiência passou de aproximadamente 20,9 mil em 2024 para cerca de 26,1 mil em 2026;
  • Juazeiro do Norte: subiu de 2,1 mil para 2,9 mil;
  • Caucaia: registrou aumento de 2 mil para 2,7 mil eleitores;
  • Sobral: passou de 1,1 mil para 1.582 eleitores com deficiência.

Expansão da acessibilidade nos locais de votação

Para atender os eleitores com algum tipo de deficiência, a infraestrutura das seções eleitorais passou por ampliações significativas, segundo os dados oficiais. Em 2024, Fortaleza contava com 618 seções acessíveis e agora em 2026 esse número subiu para aproximadamente 2,6 mil seções.

Já Sobral, que em 2024 possuía apenas uma seção acessível para mais de mil eleitores com deficiência, terá 118 seções adaptadas em 2026. Itapipoca seguiu um caminho semelhante, saindo de 2 seções acessíveis para 336.

As cidades de Juazeiro do Norte e Caucaia também ampliaram o número de locais no período, passando de 123 para 586 e de 120 para 619 seções acessíveis, respectivamente.

Relação entre acessibilidade e eleitorado 

O levantamento do TSE indica que houve uma melhoria na capacidade de atendimento, quando observada a relação entre o eleitorado com algum tipo de deficiência e a oferta de seções acessíveis. Na capital cearense, a média de eleitores com deficiência por seção acessível deve cair de aproximadamente 33,8 para 9,8 entre 2024 e 2026.

Por outro lado, alguns municípios apresentam estabilidade na infraestrutura, apesar do aumento do público. Aracati, por exemplo, mantém as mesmas 2 seções acessíveis de 2024, embora o eleitorado com deficiência tenha subido de 451 para 597 pessoas entre as duas eleições. 

Municípios como Maracanaú mostram um cenário mais positivo para 2026, com 517 seções acessíveis para um público de pouco mais de 1,9 mil eleitores, resultando em uma média de 3,8 eleitores por seção.

A reportagem do PontoPoder buscou a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) a fim de obter detalhes sobre a operação logística montada para o pleito de outubro e os critérios para a definição de locais de votação acessíveis. Não houve resposta até a última atualização desta matéria.

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