Líder de facção é preso com arma e drogas em Horizonte

Homem comandava organização criminosa que agia em Pacajus, no Ceará.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 10:49
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Legenda: Operação foi realizada em ação comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará.
Foto: Ficco/CE / Divulgação

O líder de uma organização criminosa com atuação em Pacajus, no interior do Ceará, foi preso em Horizonte na noite de terça-feira (28).

Com ele, foram apreendidas ainda uma pistola, porções de maconha e anotações que a polícia acredita serem vinculadas à atuação de tráfico de drogas do grupo comandado pelo homem.

Ele já era investigado pelas forças policiais, sendo alvo de um mandado de prisão pelo crime de organização criminosa e de um mandado de recaptura em aberto.

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Conforme a Polícia Federal do Ceará, tanto o líder capturado quanto o material apreendido foram encaminhados às autoridades policiais devidas, que adotarão medidas legais cabíveis.

A ação de captura do investigado foi comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará e contou com apoio da Assessoria de Inteligência e da Força Tática da Polícia Militar do Ceará.

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