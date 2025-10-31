Diário do Nordeste
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Colagem de duas imagens mostram, à esquerda, irmãs flagradas furtando produtos em loja de Pacajus, e, à direita, chocolates, chicletes e produtos de limpeza encontrados com suspeita

Segurança

Irmãs são presas ao serem flagradas furtando chocolates, chicletes e produtos de limpeza em Pacajus

Câmera de segurança do local registrou a dupla em ação

Carol Melo 11 de Abril de 2025
Um caminhões tinha carga de refrigerante

Segurança

Motoristas de caminhões morrem em colisão em Pacajus, no Ceará

Um dos veículos tinha carga de refrigerante

Redação 25 de Fevereiro de 2025
foto da fachada de supermercado Moranguinho

Negócios

Com foco no interior do Ceará, rede de supermercados Moranguinho quer chegar a 30 lojas em cinco anos

Grupo cearense está entre os 300 maiores varejistas do Brasil

Redação 17 de Janeiro de 2025
Material encontrado com o ex-estudante que estava ameaçando alunos e professores em Pacajus

Segurança

Ex-aluno ameaça e fere professora com faca em escola pública de Pacajus

O homem aparentemente sofreu um surto psicótico, segundo informações preliminares do CPRaio

Marcos Moreira 30 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Pacajus?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Pacajus?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Montagem com três imagens de câmera de segurança. Na primeira, duas pessoas abrem o portão de uma casa após força-lo. Na segunda, um deles faz disparos com uma arma. Na última, um grupo de três pessoas foge.

PontoPoder

Polícia investiga tiros disparados contra carros e casa de candidato a prefeito de Pacajus

Um grupo efetuou disparos que atingiram carros que estavam estacionados e uma coluna da residência

Redação 28 de Setembro de 2024
Armas apreendidas pela Polícia

Segurança

Servidor do Eusébio é apontado como 'coordenador' de esquema de fraude a concursos públicos no CE

Três homens foram presos em flagrante por envolvimento no esquema. O funcionário público, porém, recebeu apenas uma medida cautelar

Luana Severo/Emerson Rodrigues 26 de Setembro de 2024
Faguim, Tó da Guiomar, Pacajus, TJ-CE, afastamento, tribunal de justiça

PontoPoder

Em nova reviravolta judicial, prefeito de Pacajus é afastado e presidente da Câmara assume Executivo

A posse ocorreu na noite dessa segunda-feira (12) e foi sucedida por mudanças no secretariado

Ingrid Campos 13 de Agosto de 2024
