Ex-aluno ameaça e fere professora com faca em escola pública de Pacajus

Um ex-aluno, de 19 anos, foi preso após ameaçar e ferir uma professora com faca em uma escola pública de ensino médio, em Pacajus. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (30). Segundo o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), o suspeito teria sofrido aparentemente um surto psicótico.

O indivíduo estaria fazendo ameaças a professores e alunos no colégio. No entanto, ele já tinha lesionado uma professora com uma faca quando os agentes chegaram. A docente foi ferida na região das costas e foi socorrida, mas não corre risco de morte.

Em um vídeo recebido pelo Diário do Nordeste, é possível ver o aluno com a arma branca na mão e aparentando estar desorientado. Logo em seguida, o jovem leva as mãos à cabeça e senta no chão. Ele não estava vestido com o fardamento da escola, ao contrário de outros estudantes que aparecem na filmagem.

O homem estava no interior de uma sala de aula quando foi abordado e imobilizado pelos agentes. Ainda segundo o Raio, além da faca, o ex-estudante estava com dois celulares.

Crime

O caso foi categorizado como “tentativa de homicídio e ameaça". Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Pacajus, unidade da Polícia Civil.

Uma equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da PMCE também acompanha a ocorrência, que está em andamento.

O Diário do Nordeste também acionou a Secretaria da Educação (Seduc) do Estado e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.