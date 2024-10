Operação prende no Ceará suspeito de integrar quadrilha especializada em fraudes contra idosos

Uma pessoa foi presa no Ceará e outra em São Paulo, nesta quarta-feira (30), durante operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) que investiga organização criminosa especializada em fraudes financeiras. As equipes permanecem nas ruas para localizar outros alvos, que também são procurados no Pará.

Segundo as investigações, o grupo fez vítimas em pelo menos 13 estados, preferencialmente idosos, e movimentou pelo menos R$ 6 milhões no último ano, em atividades próprias de lavagem e ocultação de dinheiro, como depósitos fracionados e pulverização fracionada em dezenas de contas da quadrilha.

O nome do preso e a cidade em que ele foi localizado no Ceará não foram divulgados pela Polícia do RJ.

A Polícia Civil identificou que os dois presos contataram um idoso, de 75 anos, por SMS, com um link de desconto para sua fatura do cartão de crédito. Após o idoso acessar o endereço eletrônico, a quadrilha conseguiu realizar quatro transferências bancárias, somando cerca de R$ 130 mil.

Após essa movimentação financeira, os autores efetuaram ligações para a vítima, se passando pelo gerente do banco e conseguiram convencê-la de que os valores transferidos seriam estornados, mas que ela precisava transferir o restante do dinheiro existente em sua conta para que os estelionatários fossem localizados e presos pela Polícia Federal.

O homem declarou que estava convencido de que estaria colaborando com uma investigação da PF e, por isso, realizou cinco novas transações. Ao todo, o prejuízo foi de R$ 1,17 milhão.

Veja também Segurança Coronéis e subtenente são condenados na Justiça por 'fake news' contra oficial da PMCE; saiba a pena PontoPoder Polícia Civil aguarda perícia para concluir investigação contra o vereador Inspetor Alberto

Crimes de estelionato e lavagem de dinheiro

Após a investigação, que contou com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), oito pessoas foram indiciadas pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A partir do inquérito, a Justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos, bem como o bloqueio de todas as contas bancárias.

Ainda conforme a PCERJ, a utilização de inúmeras contas bancárias para a ocultação e lavagem dos recursos obtidos de forma criminosa despertou a atenção dos agentes. Os valores obtidos da vítima foram distribuídos, havendo a suspeita da participação de pelo menos outras 30 pessoas nessa associação criminosa, atualmente uma das maiores em atividade no País.

Todos os alvos de mandados de prisão tinham dezenas de contas bancárias. Somente um deles tinha mais de 40 contas abertas. A partir da operação desta quarta, a 12ª DP, em Copacabana, no Rio de Janeiro, espera identificar os demais envolvidos no esquema criminoso.