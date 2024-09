Servidor do Eusébio é apontado como 'coordenador' de esquema de fraude a concursos públicos no CE

Um funcionário público do município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), é apontado por uma investigação policial como um dos coordenadores de um esquema de fraude a concursos públicos aplicados em Fortaleza e em Pacajus. O Diário do Nordeste apurou que se trata de Erick de Paula Alves.

Em maio do ano passado, Erick já havia sido preso pelo mesmo motivo na operação "Quebrando a Banca", deflagrada pela Polícia Civil.

À época, também foram capturados outros dois homens que estavam com ele em um local de prova com celulares escondidos em peças íntimas, por onde recebiam informações sobre os gabaritos dos concursos.

O nome do suspeito consta ainda na lista de aprovados em um concurso público da Prefeitura de Eusébio, de 2018. De acordo com o documento, ele foi classificado em primeiro lugar para o cargo de agente de combate a endemias do município.

Até agosto do ano passado, Erick ainda estava incluído no portal da transparência da cidade, lotado na Secretaria da Saúde, no mesmo cargo para o qual foi aprovado, com salário bruto de R$ 3.168,00. Contudo, em setembro, ele já não estava mais na lista.

Tornozeleira eletrônica

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (26) em um imóvel onde Erick estava. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi encaminhado para a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e recebeu uma tornozeleira eletrônica de monitoramento.

Conforme a SSPDS, Erick foi afastado de suas funções públicas, por ordem da Justiça.

Em 2023, investigações policiais já apontavam Erick como o "cabeça" da operação criminosa.

Investigação indica que criminosos burlavam a concorrência dos concursos

A investigação sobre fraude a concursos em Fortaleza e Pacajus faz parte da 11ª fase da "Operação Demote", que busca desarticular grupos responsáveis pelo crime no Ceará. Nesta quinta, até então, a Polícia cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, sendo 23 na Capital, na RMF e no interior do Estado, e dois no Rio Grande do Norte.

Os alvos, de acordo com a SSPDS, são investigados tanto por articular esquema de fraude a concursos públicos como, também, por contratar uma assessoria para burlar a concorrência dos certames, com o objetivo de entrar para o serviço público de maneira criminosa.

A operação foi comandada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Prisões em flagrante

Dentro da operação, três homens foram presos em flagrante nesta quinta, tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte, suspeitos de fraudar concursos públicos em Fortaleza e Pacajus. A Polícia Civil também cumpriu mandados de busca e apreensão e apreendeu espingardas e munições.

Das três capturas, uma foi em Fortaleza e duas foram no Rio Grande do Norte. Na Capital, o suspeito, de 31 anos, foi encontrado no Mondubim. Com ele, equipes da Draco apreenderam uma caixa de munição calibre 38 sem registro. O homem foi conduzido para uma delegacia e autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Já no Rio Grande do Norte, policiais locais capturaram dois homens, um de 35 anos e outro de 43 anos. Os dois estavam com três espingardas calibre 32 e duas espingardas artesanais. Eles foram conduzidos para delegacias da região e autuados, também, por posse ilegal de arma de fogo.