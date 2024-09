Criador de conteúdo de Quixeramobim é preso por divulgar Jogo do Tigrinho nas redes sociais

Um homem, de 31 anos, que se intitula criador de conteúdo digital de Quixeramobim foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por suspeita de divulgar o Jogo do Tigrinho em seu perfil nas redes sociais. Irlan Fidelis foi capturado em Fortaleza, no bairro Jardim América, nesta quinta-feira (26).

O investigado publica, em sua maioria, conteúdos de cunho político se posicionando contra o atual prefeito, e candidato à reeleição, Cirilo Pimenta.

O seu último post no Instagram, que é um perfil reserva, segundo ele, foi uma captura de tela de uma conversa no WhatsApp com a representação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) de Quixeramobim. Na conversa, o órgão ministerial notificou Irlan para que ele se manifeste em cinco dias sobre um processo, sem citar qual.

Legenda: Último post de Irlan antes de ser preso foi uma conversa com o MPCE Foto: Reprodução/Instagram

Jogos de azar e violação de sigilo

De acordo com a PCCE, contra o investigado constava um mandado de prisão contravenção penal relacionada ao jogo de azar e também por violação de sigilo, pela divulgação de documentos judiciais em um perfil de rede social.

Com Irlan, foram apreendidos um notebook, um pendrive, um celular e outros objetos, que vão subsidiar as investigações. O criador de conteúdo foi colocado à disposição da Justiça.