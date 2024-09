Mulher é morta a facadas durante briga com companheiro no interior do Ceará

Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio companheiro após uma discussão no município de Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará, na noite dessa quarta-feira (25). Patrícia Domingos da Silva, de 48 anos, estava na casa do casal, no bairro Cruzeiro, local onde ocorreu o desentendimento e o óbito.

Informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, apontam que Expedito Rosendo da Silva, de 33 anos, suspeito do crime, também foi encontrado na residência com ferimentos pelo corpo. Um adolescente foi lesionado durante a ocorrência. Ainda não há informações sobre a relação dele com a vítima e o suspeito.

Expedito Rosendo prestou depoimento após ser levado pelos policiais. Segundo ele, o casal entrou em luta corporal durante uma discussão e o homem, com uma faca, feriu a mulher na altura do pescoço.

O homem conta que tentou cometer suicídio com a mesma faca após o ocorrido e explicou que o adolescente de 17 anos, encontrado pelos policiais na residência, também ficou ferido durante a ação.

Tanto Expedito como o adolescente foram encaminhados ao Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, por conta dos ferimentos. Até a manhã desta quinta (26), o suspeito segue sob escolta policial.