Foto de uma criança brincando em um espaço de terapia com colchonetes coloridos, enquanto adultos acompanham outras atividades ao fundo.

Ceará

1º Espaço Girassol para jovens com TEA é inaugurado em Fortaleza; veja como será atendimento

Equipamento de referência tem equipe multidisciplinar para atender fila com milhares de pessoas com neurodivergências e outros transtornos

Clarice Nascimento e Nicolas Paulino 02 de Setembro de 2025
Foto que contém trânsito na avenida Augusto dos Anjos na madrugada. À direita, ofertas de lanches

Negócios

Polo gastronômico da avenida Augusto dos Anjos ganha vida na madrugada

Luciano Rodrigues 26 de Junho de 2025
Foto da fachada da Policlínica do Bonsucesso, em Fortaleza, onde será instalado o primeiro Espaço Girassol

PontoPoder

Primeiro Espaço Girassol de Fortaleza será implantado na Policlínica do Bonsucesso, diz gestão

Equipamento será voltado para o atendimento de pessoas com TEA e síndrome de Down, além do acolhimento de familiares

Bruno Leite 25 de Junho de 2025
Foto de macaco-prego resgatado pela guarda municipal e por instituições de proteção ambiental em Fortaleza

Ceará

Macaco-prego acorrentado é resgatado no bairro Bonsucesso, em Fortaleza

O animal silvestre possivelmente estaria em uma situação de cativeiro ilegal

Redação 02 de Maio de 2025
Momento do assalto registrado por câmeras de segurança na farmácia

Segurança

Homem assalta farmácia no Bonsucesso, leva dinheiro e fralda e foge de bicicleta; veja vídeo

O suspeito ainda não foi identificado ou capturado pela Polícia

Redação 08 de Abril de 2025
imagens de câmera de segurança mostrando sequestradores vestidos com farda policial

Segurança

Contador é sequestrado por 'falsos policiais' e obrigado a fazer pix de R$ 57 mil, em Fortaleza

O Diário do Nordeste apurou com uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que os suspeitos ainda deram R$ 60 ao empresário para ele voltar para casa

Redação 19 de Setembro de 2023
Mulher mata o marido após descobrir estupro contra a filha em Santa Catarina

Segurança

Professor é preso por estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos em Camocim

A vítima era aluna dele em uma escola de Fortaleza

Redação 02 de Agosto de 2023
Guardas municipais salvando criança de engasgo

Ceará

Criança que se engasgou com leite materno é salva pela Guarda Municipal em Fortaleza; veja vídeo

A mãe da criança pediu socorro à Célula de Proteção Comunitária no bairro Bonsucesso na noite desse domingo

Redação 30 de Janeiro de 2023
Vídeo Guerra Ovo

Segurança

'Guerra de ovos' é dispersada pela PM com uso de disparo não letal no Bonsucesso, em Fortaleza

A Polícia Militar afirmou que no local havia uma multidão praticando "vários atos de vandalismo, desordem e roubos"

Redação 02 de Março de 2022
Viatura

Segurança

Italiano é preso suspeito de tentar matar esposa em Fortaleza

A vítima é cearense e casada com o homem há 27 anos

Redação 19 de Janeiro de 2022
1 2 3