Italiano é preso suspeito de tentar matar esposa em Fortaleza

Um italiano, de 70 anos, foi preso, nessa terça-feira (18), no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, suspeito de tentar matar a companheira cearense, de 56 anos, com um pedaço de madeira.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima e o homem são casados há 27 anos e, no último dia 11 de janeiro, quando a mulher chegou em casa, no bairro Bonsucesso, ele a agrediu com um golpe na cabeça usando o objeto de madeira.

Mesmo ferida, ela conseguiu sair da residência e pedir ajuda. Os vizinhos a auxiliaram, e a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde e não corre risco de morrer, segundo informações da corporação.

Com base nas apurações sobre o caso, a Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), representou pela prisão do suspeito e cumpriu o mandado de prisão temporária pela tentativa de feminicídio em desfavor do homem. O suspeito agora se encontra a disposição da Justiça.

