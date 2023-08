Professor é preso por estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos em Camocim

Um professor de 51 anos foi preso nessa terça-feira (1º), em Camocim, suspeito de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2011, contra uma adolescente de 13 anos. A vítima era aluna dele, em uma escola no bairro Bonsucesso, em Fortaleza.

A captura foi realizada equipes das Delegacias Regional de Camocim e Municipal de Granja, com apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol).

A ação ocorreu durante a Operação Sentinela, iniciada no último 13 de julho, em alusão ao aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que possui 33 anos.

Prisão em Fortaleza

Ainda durante a ofensiva, um homem de 54 anos, suspeito de estupro de vulnerável, foi preso na Barra do Ceará, em Fortaleza, nessa terça-feira (1º). O crime ocorreu em 2013.

A identidade do suspeito não será revelada para preservar as vítimas do crime.

