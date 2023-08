Conselho de Disciplina mantém demissão de PM acusado de tentativa de feminicídio e de matar prefeito

Um Conselho de Disciplina e Correição, formado na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), manteve a demissão do policial militar Mayron Myrray Bezerra Aranha, que responde a pelo menos três casos na esfera criminal: tentativa de feminicídio, assassinato do prefeito de Granjeiro e participação no motim de 2020.

A demissão ocorreu em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em decisão proferida em setembro de 2022, em razão da conduta do cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tentativa de matar a própria companheira, em maio de 2020. O militar ingressou com um recurso, que foi indeferido pelo Conselho de Disciplina, conforme portaria do Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (1º).

No período que aguardou o recurso, o PM recebeu R$ 45 mil do Estado do Ceará. A defesa do policial militar não foi localizada para comentar a decisão da Controladoria.

"Restou incontroverso que o recorrente efetivamente praticou o fato descrito na Portaria Inaugural, prática de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma, direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e fuga do local em que se deu a prática criminosa", definiu a CGD, na portaria.

Controladoria Geral de Disciplina Em portaria Processo e julgamento pautados nos princípios que regem o devido processo legal. Conjunto probatório suficiente para demonstrar as transgressões objeto da acusação. Argumentos defensivos incapazes de reformar a decisão."

Mayron Myrray é acusado de tentar matar a própria companheira, na Avenida Leão Sampaio, em Barbalha, no Cariri, no dia 8 de maio de 2020. O casal estava em uma chácara, quando a mulher teria se recusado a ter relações sexuais com o PM, o que o motivou a atirar no braço dela.

A vítima correu para uma via pública para pedir ajuda e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou para o hospital, onde passou por cirurgia. O processo por tentativa de feminicídio tramita sob sigilo de justiça, na esfera criminal.

Morte de prefeito de Granjeiro

Mayron Myrray Bezerra Aranha é réu, em outro processo, pelo assassinato do então prefeito de Granjeiro João Gregório Neto, o 'João do Povo', ocorrido no dia 24 de dezembro de 2019. Conforme as investigações, o PM foi o coordenador da ação criminosa, que contou com pistoleiros e chocou o Estado, na véspera da celebração do Natal.

O policial demitido ainda responde a uma ação penal na Justiça do Ceará por participação no motim dos militares, em fevereiro de 2020.

