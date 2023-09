Contador é sequestrado por 'falsos policiais' e obrigado a fazer pix de R$ 57 mil, em Fortaleza

Um contador foi vítima de sequestro relâmpago em Fortaleza por homens vestidos com roupas que imitam a farda de policiais civis, e obrigado a fazer um pix de R$ 57 mil. A vítima foi raptada dentro de um imóvel, no bairro Bonsucesso, e largada em Caucaia, em uma localização isolada, nessa segunda-feira (18).

O Diário do Nordeste apurou com uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que os suspeitos deram R$ 60 ao empresário para ele voltar para casa.

A vítima acabou sendo encontrada por policiais da Delegacia Antissequestro (DAS), especializada que investiga o caso, segundo a SSPDS.

Câmeras flagraram sequestro; assista:

A ação foi gravada por câmeras de segurança da residência do empresário, que possui um comércio no ramo de frangos. Além da transferência bancária, o homem teve pertences roubados.

Assuntos relacionados

Os suspeitos teriam forjado um encontro com o comerciante para realizar uma transação, e quando chegaram no local, anunciaram o sequestro. Os homens ainda teriam roubado uma quantia de R$ 5 mil em espécie.

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou buscas na região. O caso foi noticiado por meio de Boletim de Ocorrência (BO) e está a cargo da Delegacia Antissequestro (DAS), unidade que realiza oitivas e diligências com o intuito de identificar a autoria do crimee", diz nota da SSPDS.