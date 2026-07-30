Dois homens são mortos e outro ferido durante confronto com a polícia em Santana do Acaraú

Duas armas de fogo também foram apreendidas.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 15:30 (Atualizado às 16:11)
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Legenda: A ocorrência está em andamento e o procedimento está sendo registrado na Delegacia da Polícia Civil.
Foto: MPCE.

Dois homens morreram e outro foi baleado durante confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), na cidade de Santana do Acaraú, na manhã desta quinta-feira (30).

A ação foi registrada após equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), com apoio do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), serem acionadas para atender uma ocorrência na cidade.

Durante a ação, houve confronto entre os policiais militares e suspeitos. Além dos dois indivíduos que morreram e um outro baleado, na ocorrência, duas armas de fogo foram apreendidas.

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A ocorrência está em andamento e o procedimento está sendo registrado na Delegacia da Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas cabíveis, segundo a PMCEem nota ao Diário do Nordeste

Outras informações devem ser divulgadas após a conclusão dos procedimentos policiais.

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